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澳門電影節 謝霆鋒「怒火」奪影帝 代陳木勝領最佳導演

娛樂新聞組／綜合報導
謝霆鋒拿下澳門國際電影節影帝。（取材自微博）
謝霆鋒拿下澳門國際電影節影帝。（取材自微博）

第13屆澳門國際電影節23日舉行，「怒火·重案」連奪兩大重要獎項，陳木勝獲頒最佳導演，而謝霆鋒拿下最佳男主角，他更親自領獎，並代已故的導演陳木勝接受殊榮。

香港01報導，謝霆鋒受訪表示：「年底開始，電影或音樂的頒獎禮都會相繼舉行，我當然希望疫情能保持穩定，讓更多實體頒獎禮順利進行，使過去一年努力不懈的台前幕後，得到應有的回報及獎項肯定。」

這次憑陳木勝導演的遺作「怒火」封帝，是否別具意義？謝霆鋒點頭回應：「能夠憑著港式動作片拿獎，我是特別開心，因為現在已經沒有這樣的Hong Kong action movie，加上陳木勝電影的動作設計又是獨一無二的。我們還有好多非常厲害的香港動作片導演，比如說徐克導演，但他以拍古裝武俠動作片為主，林超賢導演則專攻槍械以及部隊式戰爭。市場上，陳木勝導演那種獨特的動作風格，基本上已經沒有，我是因為喜歡香港動作片而拍電影的，所以這次『怒火』反應好，特別開心。」

謝霆鋒替已故的導演陳木勝上台領取最佳導演獎，他大為感觸：「我跟導演合作了五、六部電影，第一部動作片就是跟他拍的，還有好多東西都是他教的，這樣替他代領獎座，當然格外覺得可惜。」展望之後不同頒獎禮，謝霆鋒坦言：「期望『怒火』得到更多的評審肯定，對努力完成『怒火』的陳木勝導演，有個好好的交代。」明年打算乘勝追擊，接拍其他電影作品嗎？謝霆鋒笑言：「明年再說吧！」

導演 電影 謝霆鋒

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