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汪小菲早就婚內出軌？ 被拍到帶張穎穎回家過夜

娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲再被拍到帶著一名長髮美女回家的畫面。（取材自微博）
汪小菲再被拍到帶著一名長髮美女回家的畫面。（取材自微博）

汪小菲大S離婚後，近日頻傳婚內出軌，有網友直指外遇對象是25歲女星張穎穎，不過他怒控惡意造謠、故意詆毀。24日中國狗仔「江小宴」曝光幾天前，汪小菲帶著一名長髮美女回家的畫面，這也讓他的感情世界再度受到矚目。

汪小菲再被拍到帶長髮美女回家，該女子被指是張穎穎。（取材自微博）
汪小菲再被拍到帶長髮美女回家，該女子被指是張穎穎。（取材自微博）

對此，汪小菲暫未發聲，不過他的前妻大S（徐熙媛）做出回應，有台媒訪問到大S，她僅說「對我來說都過去了」，如今只想珍惜當下，並祝福前夫。其實，早在官宣離婚之際，大S就曾說過不排斥汪小菲找到第二春，如今這段祝福被網友猜測當時是不是她早已知情？意外掀起討論。

汪小菲爆出「婚內出軌」疑雲後，多次闢謠無人相信，甚至連王思聰都發文調侃他是「死鴨子嘴硬」，一時間引發許多爭議。

影片畫面中，16日晚間汪小菲在亮馬橋附近廣場等人，不久之後司機帶他進入一旁的飯店，半小時候他離開坐上車，但車子沒有馬上駛離，緊接著一名身穿棕色羽絨外套的長髮女子現身，司機拉開車門，女子俯身和後座的汪小菲講了幾句話後坐進車裡，兩人最後一起回到汪小菲的住所，當晚未見兩人離開。

2天後，狗仔發現同一名長髮女子身穿白色羽絨外套，再次出現汪小菲住處，不過因為社區有門禁，她無法直接進入，而是在門口徘徊打電話，不久後門被打開了，她進去後一直到晚上10點多，都未見她離開的身影。

微博有眼尖網友直指這位長髮女子就是張穎穎，甚至爆料：「已經在一起1年多了，之前還否認，真是啪啪打臉。」懷疑他是婚內出軌，不過也有網友表示都已經離婚了「不能交往嗎？要守身3年？」對此汪小菲暫未做出回應。

此外，汪小菲日前突然上線曬出父女合照，表達自己的思念之情，同時還主動幫前妻澄清立場，和大S關係終於緩和， 兩人似乎已經冰釋前嫌。不過這則微博遭到秒刪。

汪小菲 大S 微博

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