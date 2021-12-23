控他劈腿約砲 霍尊前女友陳露涉「敲詐勒索」被抓了

霍尊（左）之前被交往9年的舞者女友陳露（右）爆料劈腿、約砲。(取材自微博)

中國30歲歌手霍尊今年8月遭舞蹈演員出身的女友陳露發長文曝光兩人交往九年，但自己被單方面分手，霍尊還對自己進行了暴力和冷暴力，並指出霍尊曾約炮、出軌。霍尊演藝事業全毀，事隔4個月，陳露卻傳出因為「涉嫌敲詐勒索」被採取刑事強制措施。

據澎湃新聞，霍尊與家人已於8月下旬向上海警方報案，上海市公安 局徐匯分局稱，因陳露涉嫌敲詐勒索，已於12月22日對陳某採取取保候審的刑事強制措施。

陳露今年8月在微博 上曬出與霍尊的合照，稱兩人從2012年開始戀愛，兩人論及婚嫁，甚至還想好未來孩子的小名。但一切都從2017年被卓偉拍到約會照片變了調，當時陳露想公開，但被霍尊拒絕，還要求她互相取消關注，並刪掉與霍尊相關的所有微博。

陳露更爆料霍尊私下更稱：「我今時今日的社會地位還跟她在一起，對她就是一種恩賜了」。陳露還表示九年來自己省吃儉用，為霍尊花了兩三百萬，還辭去了舞團最年輕的副高級教授的職稱，最後卻被男方冷暴力分手。

霍尊本人風波以來沒回應，爸爸忍不住了，在微博發文幫兒說話：「尊兒是個善良的孩子，我的兒子我瞭解。讓時間和事實來證明一切吧⋯⋯安了。」最後時間告訴大家，霍尊退出演藝圈了，已錄製了幾期的「披荊斬棘的哥哥」畫面也被剪掉，修剪不來的就模糊處理。