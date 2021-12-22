英特爾抵制新疆棉 王俊凱火速解約 網卻說沒國產替代

王俊凱。（取材自微博）

新疆 棉風波再起，繼先前有多個國際品牌表態反對新疆棉，引發中國網友群起抵制，藝人也跟進解約代言，近日國際知名大廠英特爾(Intel)被爆要求供應商，不使用「任何來自新疆地區的勞動力或採購商品或服務」，再度掀起微博 網友憤怒情緒，而該品牌的代言人王俊凱也火速解約表態立場。

英特爾在2020年至2021年的「企業責任報告」、「致夥伴供應商的一封信」、「對抗現代奴役現象聲明」中提到，曾有投資 人詢問是否從新疆地區購買商品或服務，而多國政府已對來自新疆地區的產品實施限制，因此英特爾持相同立場。

王俊凱身為該品牌的代言人，其工作室在第一時間發出聲明，表示知悉品牌禁用新疆產品後，第一時間與品牌方取得聯繫並嚴肅溝通，要求對方表明立場，不過英特爾並未公開表態，工作室對此決定：「國家利益高於一切！王俊凱先生及本司堅決維護國家利益，故即日起，我們終止與英特爾品牌的一切合作。」

只是網友這次卻無法如先前一樣大動作抵制，不少人都提到，英特爾和之前的服裝、鞋子品牌不同，「英特爾的東西，壓根沒有國產可以替代」、「抵制英特爾肯定是很難的！」不過也有不少網友要求中國官方強硬制裁英特爾，甚至應該帶頭拒用英特爾產品。