趙薇「被消失3個月」出現在香港 身邊跟著神祕男

趙薇已經消失3個月。(取材自微博)

中國女星趙薇 前段時間被點名為劣跡藝人，不只微博上的粉絲超話被關閉，就連作品也遭到除名，彷彿人間蒸發一樣，變相從演藝圈中「被消失」，直到在雙11的活動，以她為主的紅酒廣告出現在購物平台上，和其他劣跡藝人相比待遇明顯不同，疑似處境有轉機，近日有香港 媒體目擊她出現在香港荃灣，行蹤終於曝光。

據香港媒體報導，趙薇22日上午10點左右，開著車現身荃灣青山公路一間加油站 ，同車還有一名穿著白衣服的眼鏡男，披頭散髮的她向加油站員工詢問一些問題後離去，加油站員工起初沒認出人，直到記者問是否是趙薇，員工才給予給肯定回答，不過隨即態度轉趨保守不願多談。

趙薇自從傳出被列入劣跡藝人名單後，外界對她的處境一無所知，曾經有傳聞指出，她已經秘密逃往法國酒莊，不過此說法後來被推翻，有傳聞她和丈夫應該還留在中國境內，而女兒小四月則在香港求學。

前段時間行蹤成謎的趙薇，在雙11購物節這天，自家酒莊品牌卻以她的照片作為宣傳照，並放上電商平台做商品推廣，這也成了近2個月來，她唯一的一次「露面」，雖然不是真人現身，但能用她的照片做宣傳，不少人猜測或許她的處境沒那麼糟，但也有網友反對汙點藝人回歸娛樂圈，對她未來發展依舊不看好。