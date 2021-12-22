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歌詞偷寫藏頭詩 王力宏疑用情歌告白劉亦菲

記者黃保慧／綜合報導
王力宏（右）在「戀愛通告」中與劉亦菲有不少感情戲。（取材自微博）
王力宏（右）在「戀愛通告」中與劉亦菲有不少感情戲。（取材自微博）

王力宏婚變還爆出私生活醜聞，形象大崩壞，最終宣布「暫退演藝圈」，但他的新聞不減，近日微博流傳他曾追過劉亦菲，甚至被發現情歌「依然愛你」有藏頭歌，歌詞告白，「劉亦菲是你」。

王力宏2011年作詞作曲的「依然愛你」，歌詞意思是，講述感情穩定後，仍全心全意愛著的對方情境，算是他的經典情歌，而這首近日被網友發現，歌詞開頭寫著，「一閃一閃亮晶晶，留下歲月的痕跡，我的世界的中心，依然還是你，一年一年又一年，飛逝僅在一轉眼，唯一永遠不改變，是不停地改變，我不像從前的自己，你也有點不像你」。雙數句的第一個字就是「留、依、飛、是、你」，被指就是在透過這首歌告白。

王力宏遭前妻李靚蕾爆料私生活混亂後，昔日優質純情的形象一夕間跌落谷底，過往黑歷史也一一被挖出，有網友指出他2010年自編自導自演的電影「戀愛通告」中，裡頭就後加吻戲，奪走「神仙姐姐」劉亦菲的銀幕初吻。由於劉亦菲後來也跟先前爆出爭議的吳亦凡合作「致青春2：原來你還在這裡」，讓網友相當替她抱不平。

消息曝光後，網友紛紛痛批王力宏「好猥瑣」、「自肥吧」、「好惡心」、「拍戲也只能配合啊」、「劉亦菲也沒想到王力宏會是這樣的人」。

王力宏被發現過去寫過的情歌藏密碼。（取材自微博）
王力宏被發現過去寫過的情歌藏密碼。（取材自微博）

王力宏 劉亦菲 李靚蕾

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