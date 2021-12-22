經濟出問題拋售豪宅？張學友笑駁 ：我有存錢習慣

港媒報導張學友疑經濟出問題，他主動自清「我是有存錢習慣的人」。（圖：環球音樂提供）

歷時兩年三個月，全球跑了233場的世界巡演，「歌神」張學友結束後休息好長一段時間，日前為影音記錄商品舉行跨海視訊記者會，透露現在每天都過著規律生活，如起床照顧寵物、看媽媽及練歌，甚至也會打掃，表情得意：「規律生活本來就是我的強項，但我沒有很喜歡規律生活，以前不規律時就會喝醉酒，很多事常都不記得。」

因為疫情 關係，張學友暫時卸下「歌神」身分回歸家庭，對家務操作變得得心應手，「像是洗衣機、洗碗機怎麼操作，以前我還真不懂，洗碗就用手洗，洗衣服也是，現在終於知道洗衣機怎麼操作，水要多少，不同質料用不同水溫，或放袋子洗等；我都知道了。」

今年6月，港媒曾報導張學友疑經濟出問題不惜拋售豪宅，等不及記者發問，他主動自清：「所以之前傳我經濟有問題，那是對我的誤解，我是有存錢習慣的人，現在的經濟狀況還可以。」

疫情之下，張學友自嘲工作變少，卻換來更多時間陪家人，家人會不會反而不習慣？張學友大笑：「她（指女兒）若不喜歡看到我，就把門關上就好，其實我們雖同處一個空間，但有時候講話，還是會用手機 避免尷尬，不過大部分時間，我還是會敲門直接叫她出來。」他自認非常民主，「我會讓她自己決定要不要見我，聽起來很好笑，也很荒謬。」