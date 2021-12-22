「我不適合這工作」 余文樂自曝早想離開娛樂圈

余文樂經營服裝品牌，源於個人執著。（圖：滾動工作室提供）

余文樂在自己的頻道「Inside Out」中分享對服飾的執著，也透露曾在22歲時有過退出娛樂圈的念頭，他表示，「我覺得不適合這工作，尤其受不了經常都要面對傳媒的是非及負面問題」。

服裝品牌是余文樂苦心經營多年的心血，他坦言際實上每年也有考慮放棄經營的衝動。回想當初創造服裝品牌，是因為自己喜歡衣服，從小愛漂亮，他說：「一直花很多時間及金錢，交了很多學費，愈來愈有衝動去做自己的服裝品牌，沒想過做多大走多遠，沒想過有多麼專業。」

到真正實踐卻是另一番滋味，余文樂說：「當年每星期由香港 坐三小時車到廣州找廠商，每次來回六個小時，比我想像中累很多，但我是從喜歡出發，不是為賺錢，跟藝人工作更是相差太遠，回頭看其實我有否做錯選擇，我真的不知道，我有想放棄，每一年都想放棄，前幾年又出過事，影響到藝人方面的工作，差點就決定放棄，但公司是我的，我需要承擔及解決問題。」

余文樂回想22歲時，其演藝事業踏入第二年，已有退出娛樂圈的念頭，他說道：「入行第二年，我已跟老闆說我不玩了，我想解約回去打工，我覺得不適合這工作，尤其受不了經常都要面對傳媒的是非及負面問題，我才22歲，我不是要賺很多錢，我不是發明星夢的人，我只是誤打誤撞進來，我已經提過兩次離開，老闆叫我冷靜再想一下。」等到後來再開口，老闆的一番話才讓他突然不再鑽牛角尖。