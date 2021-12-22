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網掀同台舊照 王力宏共舞陳慧琳疑「襲胸」

娛樂新聞組／綜合報導
王力宏（左）被網友指出，多年前疑似曾對陳慧琳伸狼爪（取材自微博）
王力宏（左）被網友指出，多年前疑似曾對陳慧琳伸狼爪（取材自微博）

王力宏被踢爆召妓、約砲，極亂的私生活讓外界難以置信。不料，又有網友挖出王力宏的舊照爆料，指他當年與陳慧琳同台演出時，疑似向女方襲胸，但因當年王力宏形象良好，加上同志疑雲總是圍繞他，讓不少人都認為只是跳舞時不小心接觸。

綜合媒體報導，近日一張王力宏與陳慧琳當年同台合唱的照片瘋傳，網友指出王力宏一手攬著陳慧琳的腰，另一手疑似放在陳慧琳胸部，不過追查網路流傳片段時，關鍵瞬間鏡頭剛好跳開，無法直接證實王力宏襲胸。

而這段舞台畫面也被找出，是兩人在2000年上香港綜藝節目「歡樂滿東華2000現場」的表演，陳慧琳演唱「星期五檔案」時，王力宏和她合體跳舞，但鏡頭卻在王力宏將手摟在陳慧琳的腰上時，拍到下一秒似乎又動了一下手的位置，但鏡頭剛好轉到兩人對望的特寫，因此沒有拍到他是否真的襲胸。

網友「時代尖兵」在微博上PO文，指出李靚蕾選擇在微博上撕王力宏，主因是「只有中國對劣跡藝人的懲罰程度最嚴格」，加上吃瓜群眾量又大，擴散速度相當驚人，幾分鐘內轉發就成千上萬，該網友更爆料「李靚蕾要在台灣人用的主流社交媒體發聲，估計早被資本控制得反轉了」。

王力宏 李靚蕾 微博

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