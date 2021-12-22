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王力宏入住汪小菲飯店隔離 網酸「渣男經濟循環」挨告

噓！星聞 綜合報導
王力宏（右）入住汪小菲（左）飯店隔離遭酸。（取材自微博）
王力宏（右）入住汪小菲（左）飯店隔離遭酸。（取材自微博）

王力宏婚變還爆出「出軌、約炮、冷暴力」等，李靚蕾的核彈式爆料讓王力宏優質形象大崩塌，而王力宏近日悄悄返台，傳出入住大S前夫汪小菲的飯店S Hotel進行隔離，有中國網友看完忍不住在微博酸說「王力宏現在住在汪小菲的旅館裡，什麼渣男經濟循環」，慘遭汪小菲提告。

王力宏日前因桃色風波導致形象大崩塌，18日王力宏緊急從中國回台，為了配合台灣的防疫規定，傳出王力宏入住汪小菲的飯店S Hotel進行隔離。有一名中國網友「D2O」則在網路上調侃「王力宏現在住在汪小菲的旅館裡，什麼渣男經濟循環」，不料卻收到汪小菲的律師函，讓這位網友緊急出面道歉。

該名網友在道歉聲明中提及：「不了解事實、沒有任何證據的情況下，對汪小菲先生進行侮辱和誹謗，造成了公眾對汪小菲先生的誤解」，並強調「希望大家以我為戒，文明上網，尊重他人，不要逾越道德和法律的底線」。

據悉，汪小菲日前離婚後曾有傳聞提到他與女星張穎穎有婚內出軌，照片甚至還在網路上瘋傳。對此，汪小菲則發文澄清：「惡意造謠，故意詆毀，等會發律師函。給身邊的朋友造成困擾，實在抱歉！」

網友「D2O」在網路上調侃「王力宏現在住在汪小菲的旅館裡，什麼渣男經濟循環」，不...
網友「D2O」在網路上調侃「王力宏現在住在汪小菲的旅館裡，什麼渣男經濟循環」，不料卻收到汪小菲的律師函，讓這位網友緊急出面道歉。（截圖自微博）

汪小菲 王力宏 旅館

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