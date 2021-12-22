「佟麗婭再婚」成全網禁詞 網友深扒爆「情婦」內幕

佟麗婭再婚中共高官慎海雄，但「佟麗婭再婚」5字竟成禁詞，網友因而扒出背後的不堪八卦。（取材自微博）

有「新疆第一美」稱號的女星佟麗婭，今年5月爆出跟出軌成性的「腥夫」、導演 陳思誠結束7年婚姻。21日晚間爆出疑似女星被丈夫介紹給大佬當情婦多年，還在大佬協調下與丈夫離婚，最近更與大佬結婚的八卦，剛好近日爆出她悄悄再婚大她16歲的中國高官，掀起一陣熱議。但關鍵字卻火速在微博 「被消失」，連佟麗婭的相關新聞也跟著被隱藏。

鏡新聞報導，日前佟麗婭宣布再嫁比她足足大上16歲的中共中宣部副部長、中央台台長兼總編輯慎海雄，據稱能直通習近平，勢力強大。但「佟麗婭再婚」五字幾天前居然成了敏感詞，微信 發送對方接收不到，在微博打這五個字，也顯示「根據相關法律法規和政策，話題頁未予顯示」，可見已遭屏蔽。

據報導，「屏蔽」這個操作令網友狐疑。於是開始有人用很隱諱的方式爆料，某女星被丈夫介紹給已婚大佬當情婦，更在大佬主導下離婚，就在上個月跟結婚多年的元配離婚，將女星扶正為老婆。

佟麗婭去年跨界主持了最重要的央視春晚，網友曾奇怪為何演員身分的她能跨界當主持，現在才恍然大悟，「中華人民共和國宣傳部副部長夫人，您好」。

還有中國網友爆料說，慎海雄今年上半年剛離婚，以他的身份地位和年齡，想要離婚都會驚動組織高層，除非本人離婚意志堅決，不然不會同意。