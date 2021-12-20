李冰冰曬深V禮服被醫師投訴太暴露 網友轟封建餘孽

翻翻李冰冰的社交帳號可以看到，她的兩條視頻目前都還在，說明平台之前對李冰冰進行所謂的懲罰，似乎撤銷了。（視頻截圖）

中國女星李冰冰日前在某社交帳號發了兩條穿白色深V禮服的視頻，古力娜扎、黃曉明、張慧雯紛紛來支持，成功吸粉90萬。沒想到李竟被一位兒科醫師給舉報。當事醫師毫不避諱，直接曬出李冰冰被舉報的截圖，稱「李冰冰是被我投訴的」。李冰冰方沒有任何的回應。

李冰冰被舉報穿著暴露。（取材自微博）

搜狐娛樂報導，平台原本給出的審核結果是：「視頻含有違規行為，平台已對李冰冰進行了相應的處罰」，並感謝兒科醫師監督。但後來風向變了，平台撤銷所謂的懲罰，目前李冰冰的社交帳號兩條視頻都還在。

來源：YouTube

李冰冰被舉報穿著暴露。（取材自微博）

當事醫師說：「我投訴明星穿著暴露，跟我不樂意，罵我的，都是李冰冰的粉絲？這麼瘋狂？我沒說李冰冰其他不好，就事論事而已，她的電視電影 我也愛看，也沒不喜歡李冰冰呀」。

翻翻該醫師的簡介寫著，是三甲醫院的兒科醫師，醫學博士，心理治療師。該醫師投訴舉報李冰冰，是為了怕李冰冰穿著暴露，帶壞了孩子。他說：「我投訴沒關係，成不成功是平台的事情」。

有大V也發了李冰冰視頻被投訴舉報的事兒，說：「李冰冰因為穿著暴露被舉報，還成功了。舉報的原因是穿著不得體。圖中可以看出，李冰冰疑似沒穿X罩，這樣很容易帶壞青少年粉絲，只能說舉報得太讚了！」

大部分網友看不下去，怒斥「是不是閒得發慌了」、「心是黃的，看什麼都是黃的」、「我大清朝回來了？！這些封建餘孽什麼時候死？！」、「是誰規定女性一定要穿X罩的 以後男的當眾脫上衣是不是也要被舉報舉止不雅真的是」。