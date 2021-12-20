沒穿內衣現激凸 白靈驚動電視台編審鑑定

陳雅琳（左）小露蠻腰，歡迎性感的白靈（右）。（圖：華視提供）

出身四川成都的華裔 美國演員白靈日前為了金馬獎赴台，趁工作空檔接受華視新聞台台長陳雅琳的專訪。她向來衣不驚人死不休，進棚錄影照樣大露酥胸，不怕大家發現她沒穿內衣，氣勢十足走進華視。

為了迎接貴客，陳雅琳難得穿上露腰中空裝。她在錄影前發現白靈的服裝可能會「挑戰NCC的極限」，猶豫後直接找來編審確認「這樣可以嗎」，並建議應該尊重白靈的個人特色，「就把她當藝術品好了」。

最後編審被說服，僅要求白靈能否把激凸遮起來。白靈非常阿莎力說沒問題，於是工作人員當場修剪膠帶充當胸貼，幫她貼好後才開始錄影。

專訪過程中，白靈大聊感情史和婚姻觀，她說自己喜歡戀愛中新鮮和浪漫的過程，等過了那個階段，感情很容易淡去變質，所以有無數個男朋友。陳雅琳好奇她「分手難道不會傷心嗎」，白靈說自己分手時只會傷心一下下，隔天馬上就再去找別人，她更自豪，自己幾乎不曾失戀過。

毫無框架的白靈，甚至直接反問陳雅琳「有沒有男朋友」，陳雅琳數度招架不住，當場面露尷尬，回答說都在「忙工作」。白靈一聽繼續追問「難道妳的浪漫不重要嗎」，更一度拿起自製的「我的性高潮很吵」手工包，希望陳雅琳可以拿一下。陳雅琳起初害羞地說「這不是我的Style」婉拒，後來拗不過白靈的熱情，想說「怎麼可以連個包都不敢拿」，終於願意拿起包包與白靈合照。

為了生存，白靈曾到美國的餐廳打工端盤子，也曾加入華文電視台播新聞，讓陳雅琳驚訝地說「原來我們是同行」。白靈說當時電視台長官開出優渥條件，有房有車要她留下來當新聞主播。但最終她心一橫斷然拒絕，因為她離開中國就是決心要朝好萊塢 的夢想前進，後來果真打敗張曼玉 、鞏俐等大咖女星，爭取到與李察吉爾（Richard Gere）演出「紅色角落」（Red Corner）。