那些年，你們追過的「男寶」 4大咖出事都找爸媽

王力宏(左起)、吳亦凡、霍尊、汪小菲。(取材自微博、Instagram)

王力宏 宣布結束8年婚後，前妻李靚蕾發長文揭王力宏黑史，這被稱為「核彈級毀滅」文章，引發一連串風波。持續噤聲、在飯店隔離的王力宏今早打出「爸爸牌」，王力宏父親王大中親手寫信護兒，卻造成「提油救火」的反效果，被大眾質疑太過偏頗，竟把錯歸咎在懷孕的女生身上，讓不少人看了更相信李靚蕾所說結婚以來遭到王家冷暴力相待的事實，也讓許多人見識到王力宏不負責任的「爸寶」心態。

王力宏(右)被李靚蕾指出靠著她擺脫媽媽(左)的控制，中為王爸爸。(取材自Instagram)

其實娛樂圈裡有不少「爸媽寶」，成年後出事還總是要父母親先出面，讓人看了頻搖頭。中國歌手霍尊早前被前女友陳露爆料劈腿、約砲，渣男一個還想用錢封口，遭網友砲轟，但不管風波多大、證據有多少，他就是不出面處理，最後霍尊的爸爸忍不住了，在微博發文幫兒說話：「尊兒是個善良的孩子，我的兒子我瞭解。讓時間和事實來證明一切吧⋯⋯安了。」最後時間告訴大家，霍尊退出演藝圈了，已錄製了幾期的「披荊斬棘的哥哥」畫面也被剪掉，修剪不來的就模糊處理。

霍尊遇到事情龜縮。(取材自微博)

除了「爸寶」們，「媽寶」也不少，同樣是中國的歌手吳亦凡 ，被網紅都美竹爆料，酒桌選妃、誘姦未成年少女，遭北京警方批准逮捕，已入獄服刑。而當時事件爆開來時，吳亦凡的處理方式就是吳媽媽積極尋管道找都美竹，吳母也認為兒子遭到詐騙選擇報警處理，豈料經調查之後，背後真相竟是兒子吳亦凡犯下滔天大罪，如今一家人顏面掃地，吳亦凡也被演藝圈官方單位下令封殺，也是「提油救火」的一個例子。

再來是汪小菲 ，他很聽媽媽的話，不僅在事業上，感情中也很尊重張蘭的意見，所以在微博上一直有「媽寶」的稱號。他和大S在今年結束10個月的婚姻，離婚後汪小菲媽媽張蘭就動作頻頻，在直播上喊：「可憐我兒子！」還說汪小菲因為往返北京和台北兩地，核酸檢驗就做了100多次，言談之間只心疼兒子，還有一次在節目上，汪小菲被小S問了一題到，「大S和你媽都掉到河裡你先救誰？」面對這千古難題，他沈默10秒態度耿直回答先救媽，不難看出母子情深。