王力宏「不再優質」 人設價值大縮水

王力宏(右)遭前妻李靚蕾指控，人設價值恐大縮水。(本報資料照片)

歌手王力宏 離婚消息才剛曝光，前妻李靚蕾 以長文控訴，指他長年劈腿、約砲、召妓、私生活混亂，多年來更遭受王力宏一家人冷暴力。王力宏出道以來的「優質男星」形象岌岌可危，醜聞爆發後代言品牌火速切割，人設價值恐所剩無幾。

中國新聞周刊報導，王力宏除了歌手、音樂人的身份，還曾出演「色戒」、「無問西東」等多部電影，並且自編自導自演電影「戀愛通告」。此外，王力宏曾連續多年受邀參加被譽為「世界富豪夏令營」的美國太陽谷會議，與來自全球金融界和科技界的300位富豪討論區塊鏈、AI以及臉書隱私等熱門議題，商業價值較為可觀。

除了歌手身分，王力宏也參加電影演出。圖為他參演的「色戒」，和湯唯演對手戲。(圖：博偉公司提供)

王力宏剛出道時模樣。(本報資料照片)

然而，根據已有信息指出，王力宏在中國的商業規劃較為簡單，但王力宏的商業價值有所「縮水」。

企查查App顯示，王力宏與李靚蕾無商業關聯，他在中國有兩家公司，分別為西東音樂（上海）有限公司與江蘇龍的傳人服飾文化創意發展有限公司。

此外，王力宏還曾擔任踢抖文化經紀（上海）有限公司法定代表人及高管；2020年9月，王退出該公司為他打造的線上音樂培訓學習平台「月學」股東。

即便如此，王力宏與月學的關係較為緊密，曾多次為月學帶貨。

月學官網顯示，其是一個專業的線上音樂學習平台，通過一個月的課程讓人快速掌握音樂技能。目前該平台上的唱歌課程有「王力宏一個月教你唱歌像個專業歌手」。

根據每日經濟新聞報導，王力宏今年7月在抖音進行首場直播帶貨，帶貨的產品就是月學課程。然而帶貨結果較為慘淡，最終產品僅賣出不到700份，總收入約117萬元，與王力宏團隊希望的3000件相差甚遠。

品牌切割 13小時丟5代言

本次離婚負面事件發生後，王力宏的事業再次受到衝擊。王力宏被網友口誅筆伐的同時，其代言的商業合同也相繼被終止。18日凌晨1點22分起，英菲尼迪開響第一炮，刪除了與王力宏相關的動態和點讚，並宣布終止與王力宏的合作關係，從官宣王力宏成為品牌代言人到解除合作僅相隔35小時。早上7點58分，讀書郎教育科技也發布聲明已終止與王力宏的合作關係。 9點53分周大生珠寶發布聲明官宣與王力宏廣告合作協議已於2021年11月30日到期，後續不再合作。下午1點19分，植物肉品牌OMNI新葷主義也發布聲明官宣終止旗下品牌與王力宏的合作關係。下午2點21分，聯合利華旗下護膚品牌TATCHA也發聲明斷開與王力宏合作，13小時內五支代言全被斷開。

王力宏為品牌代言20年來不漲價。(取材自微博)

中國青年劇作家導演向凱表示，「對讀書郎、英菲尼迪等上述做法表示理解與支持，公眾人物一定要保持良好的公眾形象，才能給品牌帶來良好的口碑，若代言人形象受損，會直接給品牌造成負面影響，導致銷售業績下滑甚至被抵制。」

向凱表示，如果李靚蕾所述屬實，王力宏有可能被相關品牌追責，「如果代言合同條款有賠付條款和懲罰措施，王力宏會受到代言品牌的索賠。」

深圳市思其晟公司CEO伍岱麒認為，代言人合同都有具體的規定，在代言人言行錯誤、形象受損的情況下，品牌方主動提出解約，代言人應當按照合同所約定的條款給予賠償，「至於賠償多少，承擔責任在什麼範圍，就看合同中的條款規定。」

北京 市東元律師事務所孔磊表示，王力宏陷入「醜聞」風波，對其代言品牌將會帶來不良的社會影響，在此情形下，相關品牌方第一時間宣布解除與王力宏的代言合作無可厚非，但是否能追責，要看雙方簽訂合同的具體內容，「是否就此約定了違約條款，是否就『醜聞』作為違約事由。」

王力宏一直被認為優質歌手。（圖：宏聲音樂提供）

明星翻車 人氣成雙面刃

事實上，近年來明星「翻車」事件頻發，導致代言的品牌聲譽受損。那麼，企業品牌應如何規避明星代言人負面事件帶來的損失？

孔磊與向凱都認為，「企業在邀請明星代言前，應做好盡調工作」。向凱表示，了解明星是否有「代言前科」很重要。

北京大學博士後研究員張磊曾指出，可以建立明星代言黑名單制度，並推動明星代言黑名單納入現行「廣告法」的規制。

隨著真人明星「塌房」事件不斷，有業內分析師認為，虛擬偶像和虛擬人物可能將成為傳媒行業熱點。不過虛擬偶像能否完成替代真人偶像，品牌、消費者對虛擬偶像又是否完全認同，也有待時間檢驗。