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央視出手封殺王力宏 大劇片尾曲慘遭「除名換聲」

記者黃保慧／綜合報導
網友發現央視電視劇「大決戰」將片尾曲中王力宏聲音刪除，片尾也看不清王力宏的名字。（取材自微博）
網友發現央視電視劇「大決戰」將片尾曲中王力宏聲音刪除，片尾也看不清王力宏的名字。（取材自微博）

王力宏八年婚結束，被李靚蕾發長文毀滅性控約砲及黑歷史，恐淪劣跡藝人，「毀滅性」效果延燒不止，大陸已至少五個品牌宣布與王力宏終止合作，現在連央視也出手，他在電視劇「大決戰」與女歌手譚維維的對唱片尾曲，今早突然變成譚維維獨唱，這個「消失」只是第一步，接下來恐有作品繼續被影響。

央視的大製作電視劇「大決戰」片尾曲「寸心」原本是由王力宏、譚維維合唱，想不到有大陸網友發現，今天早上突然變成譚維維獨唱版本，且片尾字幕的工作人員名單甚至直接淡化，不見王力宏三字。

由於大陸近期在整頓娛樂圈，如今王力宏個人私德問題浮上檯面，一向嚴謹敏感的央視火速把王力宏「消失」，就是怕影響到電視台。而大陸網友「扒劇少女貓」指出，王力宏多年來參與演出的31部電影，還有兩部準備拍攝的片，可能都會下架。

大陸官媒「環球時報」也在官方微博也對王力宏一事評論，認為王力宏人設崩塌絕非偶然，也不是孤例。

大陸今年以來發生多起娛樂圈負面事件，包括趙薇炒股、鄭爽代孕棄養、吳亦凡涉嫌強姦案、張哲瀚在日本的爭議事件、李雲迪召妓等，大陸開始全面整治娛樂圈「亂象」、清除「劣跡藝人」，不僅遭封殺也失去代言，損失慘重。

來源：YouTube

王力宏 李靚蕾 吳亦凡

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