成龍新片臨演落馬骨折 劇組被控賠3.5萬元後神隱

成龍帶著新生代演員主演新片「龍馬精神」。（取材自微博）

香港 動作明星成龍享譽國際，出道超過60年的他雖然已經67歲，仍活躍於電影 圈，新片「龍馬精神」先前才開心宣布殺青，沒想到卻遭到臨時演員爆料騎馬摔傷送醫，遭到劇組不聞不問的消息，引起大批網友熱議。

蓋飯娛樂報導，一名臨時演員爆料自己在成龍新戲「龍馬精神」中拍戲摔馬受傷，半年都無法正常工作，而劇組卻只賠償3.5萬元了事。如今為了治病積蓄已經用盡，求助無門只好在網路上維權。

據該演員所述，他在劇組裡飾演一位騎兵，試戲的時候沒有什麼問題，正式開拍時，所騎的馬看見無人機受到了驚嚇，突然就失去控制把他摔了下來，導致胸椎壓縮性骨折，當時送到醫院時已經渾身無法動彈，隨後劇組就來人通知，打算賠償3.5萬結束此事。

報導指出，他無奈表示，自己當時對自身處境一無所知，害怕自己終身癱瘓，所以要求之後再談賠償。然而他傷還沒完全恢復好，應劇組要求出院後，再也沒有人管過自己。

如今的他還在橫店養傷，衣食住行無法自理，全靠身邊的好友幫忙。而家裡還有老人和小孩，一家人因為自己受傷瞬間沒了收入，還因為治病積蓄用盡，連買藥的錢都不夠，更別提這半年來自己因為工傷無法工作的賠償了。

不少網友看到他的自述後紛紛留言為其加油，還有人表示「骨折一點點就賠10萬左右，更別說嚴重的了」，也有人提供方法，讓其去找工會和勞動局，都在盡力幫忙。

而在最新視頻中，他狀態萎靡躺在床上，稱如今只想把病治好，現在自己太痛苦了。如今自己出院已經十多天，可身體並沒有往好的方向恢復。他表示不知道該怎麼辦了，沒有人管沒有人問，還感慨稱「生活在最底層，這條命也沒人去在乎」。

這一個消息曝光後，也吸引許多網友替他抱不平，紛紛到電影的官方微博 下留言「給臨演一個解釋吧」、「劇組怎能不管臨演死活」、「臨演就不是人嗎」，引起熱議。