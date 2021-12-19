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男男嘴對嘴親吻 成龍與王力宏黑歷史被扒

娛樂新聞組╱綜合報導
成龍不只一次稱讚王力宏（右）完美，還多次公開親吻。（取材自微博）
成龍不只一次稱讚王力宏（右）完美，還多次公開親吻。（取材自微博）

王力宏被報出私生活極其混亂，出軌、約砲都是「家常便飯」，瞬間掀起軒然大波。隨後，成龍與王力宏親密互動的過往也被網友扒出來了。成龍早年接受採訪時，還曾滿臉笑容誇讚道：「王力宏好，我太欣賞他了，他是我兒子多好。」

蓋飯娛樂報導，兩人第一次見面時，王力宏在餐廳內唱歌、彈鋼琴、拉小提琴、打鼓、彈吉他、展現自己的「十八般武藝」。成龍原本只是覺得台上唱歌的人很帥，沒想到對方如此多才多藝，直言：「我愛上他了！」

2010年，兩人合作拍攝「大兵小將」，成龍透露他們一起同住了三個多月，王力宏每天拍完戲一有空就會專心寫歌，特別勤奮努力。

在成龍眼裡，王力宏就像是一塊潔白無瑕的「美玉」。他不止一次地稱讚對方是高富帥、顏值出眾又有才、特別完美。

兩人合作之後，王力宏突然被成龍當眾親吻，而且還不只一次。

一般情況下，同性或異性之間勾肩搭背、擁抱都是很正常的行為，親臉頰也是一種外交禮儀，但嘴對嘴親吻實屬少見。

後來，成龍再次現身王力宏的演唱會，他手中抱著一大束鮮花，滿臉笑容地朝著對方嘟起了嘴，如此嬌羞的模樣與熒幕上的硬漢形象反差感特別大。

王力宏見狀，立馬熱情回應，朝著成龍大哥的嘴親了上去，這一行為讓台下的粉絲們連連尖叫。

除了演唱會之外，他們在一些頒獎典禮中，也做過同樣的舉動。

時隔多年，成龍與王力宏的往事引起了爭議，大部分網友覺得這樣的畫面令人不適，感慨道：「娛樂圈真的是太亂了。」

成龍不只一次稱讚王力宏完美，還多次公開親吻。（取材自微博）
成龍不只一次稱讚王力宏完美，還多次公開親吻。（取材自微博）

王力宏

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