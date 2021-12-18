謝霆鋒人到北京飛奔王菲家 甜蜜像熱戀 網：這就是愛情

謝霆鋒被拍到一到北京就趕往王菲家，兩人相處仍像熱戀。（取材自微博）

樂壇天后王菲 自從和謝霆鋒 世紀復合後，兩人的一舉一動都受到關注。近日，有媒體拍到謝霆鋒回到北京 。打扮低調，只背著一個雙肩迷彩包，戴著棒球帽和口罩，行色匆匆似乎是非常趕時間的樣子。原來，他是急著前往王菲的住處。

貓眼娛樂報導，謝霆鋒一出機場就乘坐一輛黑色汽車，前往王菲家中。這已經不是他第一次如此，此前也多次被拍到一回北京就會趕往王菲家，兩人疑似已經處於同居的狀態，相處像熱戀一般。

網友看到媒體的爆料，有人直呼這是真的愛情。

謝霆鋒與王菲在1999年傳出戀情，這段相差11歲的感情一度不被看好。不過他們卻大方地公開了這段感情，愛得非常高調熱烈，也得到了很多人的祝福。不過由於各種原因，兩人多次分分合合，在分手後還分別與他人結婚生下孩子。

然而世事無常，兩個人的婚姻也充滿了坎坷，最後還是紛紛走上離婚之路。

直到2014年，王菲和謝霆鋒爆出復合，震驚一票粉絲。7年來，兩人對於戀情一直非常低調，外界常常好奇兩人未來是否有再走入婚姻的可能？直到謝霆鋒先前受訪時難得鬆口，正面給出答案：「不會結婚。」

不過，網友得知此消息，紛紛回說：「好好啊，永遠談戀愛」、「又不是非要有那張證才能證明感情」、「不會結婚你去找什麼女朋友？」、「不反對，結不結婚都是自主的事情，回報社會的是正能量就好」、「多花一點時間照顧好兩兒子吧」。