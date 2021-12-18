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「飛虎」開播遭惡評 網友唾棄「視后」蔡思貝演技

娛樂新聞組╱綜合報導
蔡思貝演出「飛虎之壯志英雄」卻惹來不少負評。（取材自微博）
蔡思貝演出「飛虎之壯志英雄」卻惹來不少負評。（取材自微博）

由黃宗澤、吳卓羲、苗僑偉等主演的劇集「飛虎之壯志英雄」開播了，雖然在劇情方面受到不少觀眾詬病，但就陣容來講，令網友非常期待，可謂是滿足了一眾TVB劇迷的情懷。

香港01報導，在播出的前四集中，評價毀譽參半，前面3集基本都是在鋪墊，介紹故事背景，顯得有些拖沓與單薄，且「飛虎隊」的專業度不如前兩部高，譬如首集黃宗澤、吳卓羲、蔡思貝與一班民眾被恐怖分子控制，但黃宗澤連續兩次致隊友陷入險境，讓觀眾們忍不住揶揄：「幸虧恐怖分子不殘忍，不然全劇終。」

然而，蔡思貝曾因被傳介入王浩信與陳自瑤的婚姻令口碑下跌，加之不少網友不認同她奪「視后」，因此網上有很多她的負評，眼見蔡思貝出演該劇，網友們都紛紛留言：「飛虎就飛虎，你搞個蔡思貝出來咩意思啊」、「唉，好虐心，點解飛虎3要有蔡思貝」、「蔡思貝…是我想看飛虎的一大障礙」等，彈幕上也有大量攻擊她的惡言。

報導指出，不過，劇集在打戲、槍戰以及追逐戲份方面還是交足功課，讓觀眾直呼過癮，可惜的是，第4集陳豪在與恐怖分子駁火過程中，慘被火箭筒炸死，這一幕也賺足觀眾眼淚，同時亦讓劇迷遺憾他的戲份太少。而隨著苗僑偉與馬德鐘的陸續登場，劇情也慢慢展開。除此之外，劇集的高清鏡頭大獲好評，每個演員臉上的毛孔、皺紋都清晰可見，沒有任何濾鏡的加持，非常真實。

香港

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