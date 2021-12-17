古天樂五度查貪 「G風暴」動作戲碼升級

古天樂(左)演出電影「G風暴」。(圖：華映提供)

香港 票房巨星古天樂、張智霖、鄭嘉穎、黃宗澤和宣萱合作演出的電影 「G風暴 」，由黃百鳴監製、此系列導演林德碌執導，古天樂五度扮演查貪的政府官員；他透露這次無論是案情或是場面都再升級，「會有更多動作場面，希望觀眾可以看得更投入」。

反貪風暴系列電影由2014年開始，至今橫跨七年，先後打造「Z風暴」、「S風暴」、「L風暴」、「P風暴」及至反貪終極篇「G風暴」合共五集，反貪內容千變萬化，最後一集案情更為複雜，從國際人口販賣開始，牽連更大更廣，甚至引發恐怖攻擊事件。卡司也較以往更為豐富，除了古天樂五度演出同一位廉政公署官員，還有張智霖及鄭嘉穎，更加入港劇小生黃宗澤和港劇一姐宣萱共同演出。

此系列一向以英文字母為片名，而這次「G風暴」的英文有雙重的含意，古天樂說：「一個是張智霖他是G4成員，是指香港政府中的「要員保護組」；第二個解釋是廉政公署裡面有一個G小組，是負責臥底，劇組想透過G這個字去呈現不同部門裡的一個特別組織。」

張智霖表示拍攝了許多動作場面，「我很期待看到拍攝的成果。」宣萱也表示動作場面讓電影氣氛更緊張，「我都跟著一起拍，雖然不用打，也覺得好刺激。」