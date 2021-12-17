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被爆分手富二代男友 新歌暗諷雙面人 鄧紫棋親自回應了

娛樂新聞組╱綜合報導
鄧紫棋被爆已與造型師男友Mark分手。(取材自微博)
鄧紫棋被爆已與造型師男友Mark分手。(取材自微博)

香港歌手鄧紫棋2016年被爆奪愛閨密男友，和富二代造型師男友Mark熱戀交往，兩人不僅是戀人也是工作夥伴，穩定交往了5年，2020年曾有傳聞稱兩人已經在泰國舉行海邊婚禮，不過男方否認，沒想到近日卻爆出已經分手數月，上一次同框曬恩愛竟然已經是8月鄧紫棋生日時。

對於分手傳言，鄧紫棋親自在社群網站上回應：「各位別吃瓜了，沒營養。我21號發新歌，多多關注。」

綜合香港媒體報導，接獲爆料稱鄧紫棋、Mark已經分手好幾個月，原本一直跟著鄧紫棋在大陸工作的Mark，上個月一個人返回香港，此外，鄧紫棋的發文及新歌歌詞似乎也暗藏玄機，她曾在Mark生日前夕發文：「記住別人對你的好，忘掉自己對人的好。」事後解釋是生活體悟，但仍止不住網友猜疑。

此外，鄧紫棋的粵語版新歌「兩個你」，以及國語版「兩個自己」歌詞都頗有深意，當中的「被你蒙住了眼睛」、「是我太愚昧」像是在描述雙面人，由於鄧紫棋過往常把生活經歷寫成歌，因此格外引發外界關注是否暗指Mark。針對分手爆料，Mark以「No comment（無可奉告）」帶過，並未正面回應，而鄧紫棋則無回應。

鄧紫棋 香港 社群網站

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