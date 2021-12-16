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賈乃亮復合李小璐？ 網揪3巧合：喜歡就在一起吧

娛樂新聞組／綜合報導
賈乃亮（左）和李小璐2019年離婚，今年卻被爆兩人疑似復合的消息。（取材自新華網）
賈乃亮（左）和李小璐2019年離婚，今年卻被爆兩人疑似復合的消息。（取材自新華網）

中國藝人賈乃亮和李小璐結婚多年，4年前卻爆出女方與饒舌歌手PG ONE夜宿門事件，兩人2019年離婚，今年卻被爆兩人疑似復合的消息；網友看見三個狀況忍不住懷疑，並說「如果還互相喜歡就復合吧」，但他們始終沒有對此做出回應。

綜合媒體報導，賈乃亮和李小璐離婚後，意志消沉好一陣子，儘管將重心放在工作上，在看到路人求婚時還是忍不住失控暴哭。儘管他一度和女星王子文、金晨傳出緋聞，最後卻證實都是烏龍一場。

而人氣跌落谷底的李小璐轉行當網紅，期間也是桃花不斷，緋聞滿天飛，但都遭到她否認，強調自己現在的感情生活就是女兒甜馨；前陣子她更被捲入吳亦凡的醜聞中，氣得反嗆要大家別亂說話，最近又傳出消息，她和賈乃亮已悄悄復合。

據報導，年初時杜江和霍思燕發布出遊玩耍的影片，被耳朵很尖的網友發現背景傳來的男、女聲很像賈乃亮和李小璐；不只如此，在李小璐曝光和女兒去動物園的時候，還有網友爆料「幫忙拍照的就是賈乃亮」，而李小璐在抖音發影片並說「匯報一下，今天也很想你喔」，當天日期就是他們的結婚紀念日7月6日。

網友鬧得沸沸揚揚，不過賈乃亮和李小璐則完全沒有對此做出特別回應，在公開帳號中也仍然沒有互動，而女兒甜馨現在主要都跟著媽媽生活。

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