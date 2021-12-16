李若彤打卡白族扮漂亮金花 毫無違和感

李若彤到大理，扮漂亮「金花」。（取材自微博）

55歲港星李若彤近日到大理，說白族話扮漂亮「金花」，她也曬出身穿白族服飾的照片，看起來毫無違和感。

綜合媒體報導，李若彤寫道：「努力集齊56種服飾，召喚56種不一樣的美，很幸運又一次打卡民族傳統服飾，這次是富有文化底蘊的白族服飾真的太漂亮了❤️大家覺得這次白族服飾的怎麼樣？」

李若彤的新事業之一，是某電視節目策劃人兼明星召集人。而這檔節目新一期的召集對象，是另外一個「凍齡女神」、63歲的著名白族舞蹈家楊麗萍。

拜見楊麗萍，自然要到雲南大理。

見楊麗萍之前，李若彤其實是有些緊張的。因為她想在見到楊老師時先講兩句白族話套套近乎，順便給她一點小驚喜。無奈一個香港 人學說大理白族話確實難度太大，這讓她多少有點崩潰。

李若彤毫不氣餒，一邊請當地人教她發音，一邊用漢字注音的方法，連夜把幾句白族問候語給攻克了。

李若彤早前在社交平台上發文為楊麗萍慶祝63歲生日，圖片中兩人身穿民族服裝一同錄製節目。

李若彤發文稱，從2014年第一次看楊麗萍的演出時就喜歡上楊老師，已經喜歡7年了，如今追星成功還和楊麗萍同台演出真的非常開心，甚至緊張到把特意準備的白族話全部都忘了。

照片中，兩人身穿民族特色服裝，心情非常好，笑臉盈盈。李若彤妝容精緻，皮膚緊緻。楊麗萍妝容相較李若彤略顯素雅，氣質滿分。兩人都已年過50，風采不減當年。