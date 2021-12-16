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演來演去一個樣 黃磊令觀眾審美疲勞？

娛樂新聞組／綜合報導
黃磊在「小敏家」的角色性格，與「小歡喜」大多相似。（取材自微博）
黃磊在「小敏家」的角色性格，與「小歡喜」大多相似。（取材自微博）

隨著一部又一部的新劇上線，年底的熒屏總算是熱鬧了起來。而在眾多熱播劇中，「小敏家」尤其惹人關注。黃磊在劇中演的是男主角，部分觀眾對他的演技感到膩煩，說他演來演去都一個樣。

搜狐報導，「小敏家」備受矚目的原因有很多，周迅主演、「小」字系列劇、小說改編、汪俊執導。這種種原因匯集在一起，「小敏家」的品質不言而喻。

雖然在綜合討論上，「小敏家」無論是熱度還是口碑，在同期的劇中都占據上風，但也不是一點兒槽點都沒有。

隨著劇情的播出，觀眾對於男主角的表現，有了越來越多的質疑。在「小敏家」中，黃磊出演男主角陳卓，中年父親，撫養女兒，和女主角是戀愛關係。

黃磊在生活劇部分，一直都很有表現力，這次他也是「小敏家」的總編劇，很多情節設計和場景安排，黃磊都親自上陣。儘管如此，部分觀眾還是表示對黃磊的演技感到膩煩。

對於中年男人的塑造，黃磊可以說是駕輕就熟，一是自己本身就處於這個年齡段，二是有豐富的角色塑造經歷。

在電視劇「小別離」和「小歡喜」中，黃磊出演男主角，塑造的是家庭美滿的中年父親一角。

風趣，喜歡插科打諢、懂生活、疼老婆孩子，這是黃磊塑造的角色特點。這與他的綜藝「嚮往的生活」中展現出來的部分特質，有重合。

而在這次的新劇「小敏家」中，黃磊出演的角色，除了是離異這點外，性格上與之前的區別不大。從「小別離」到「小歡喜」，再到「小敏家」，黃磊出演的角色性格大多相似，所以網友才會覺得審美疲勞。

黃磊在「小歡喜」中，塑造的是家庭美滿的中年父親一角。（取材自微博）
黃磊在「小歡喜」中，塑造的是家庭美滿的中年父親一角。（取材自微博）

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