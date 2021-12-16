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不再只是背後女人… 林志穎曬愛妻生日  

娛樂新聞組／綜合報導
林志穎老婆生日，兩人大方曬恩愛。（取材自臉書）
林志穎老婆生日，兩人大方曬恩愛。（取材自臉書）

台灣藝人林志穎愛妻陳若儀（kelly）歡度38歲生日，兩人穿著情侶裝一起切蛋糕，林志穎也大方在Instagram洩愛，寫下KELLY HAPPY BIRTHDAY。

綜合媒體報導，陳若儀隨後發文表示「謝謝大家的生日祝福，我都收到了非常非常感恩」，並曬出一家人替她慶生的照片。只見家中擺滿了馬卡龍顏色的氣球，看起來相當夢幻，陳若儀開心地摟著林志穎，三名孩子則是聚在餐桌前，一家人一起開心地看著蛋糕，幸福模樣羨煞一票網友。

而幾乎從不放閃的林志穎，也罕見曬出與老婆外出約會的合照，照片中除了兩人開心對著鏡頭自拍外，網友還發現林志穎所駕駛的車，就是敞篷法拉利，不少人直呼「太帥了」。

陳若儀過去一直是隱形老婆，五年前才公開Instagram分享生活點滴，去年首度和老公合體上中國真人秀「婆婆和媽媽」時，不但婆媳關係被放大檢視，還被林志穎粉絲酸「憑什麼嫁林志穎」，她一度委屈落淚。

但節目播完後陳若儀也開始有自己的紛絲，曾是名模的她努力經營Instagram，目前已擁有9.2萬粉絲，也常在社群上分享自己的生活點滴，雖然和老公52.9萬有差距，但也建立更多自信心。林志穎也不讓老婆當背後的女人，大方在社群曬恩愛。

林志穎老婆生日，兩人穿著情侶裝一起切蛋糕。（取材自臉書）
林志穎老婆生日，兩人穿著情侶裝一起切蛋糕。（取材自臉書）

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