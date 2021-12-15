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新版「仙劍奇俠傳」路透照曝光 網：毀經典

娛樂新聞組／綜合報導
胡歌、劉亦菲主演的「仙劍奇俠傳」在許多網友心中是不可撼動的。（取材自豆瓣電影）
胡歌、劉亦菲主演的「仙劍奇俠傳」在許多網友心中是不可撼動的。（取材自豆瓣電影）

2005年由胡歌劉亦菲主演的古裝劇「仙劍奇俠傳」暴紅，至今仍是不少觀眾心中的經典。新版「仙劍奇俠傳」時隔16年翻拍，改由新人演員何與、楊雨潼飾演主角李逍遙與趙靈兒，近日片場路透照曝光，遭許多觀眾批評「毀經典」。

綜合媒體報導，新版「仙劍」的路透照近日曝光，何與以及楊雨潼穿著與原作差不多的造型，出現在似是市集的片場，正在對戲中，先前新版的選角曝光後，網友反應便相當負面，尤其是男主角何與對比胡歌，讓不少人直呼「救命啊」、「其實是帥的，但是跟胡歌一比，算了吧」。

看到新版趙靈兒和李逍遙的路透照後，唱衰新版「仙劍」的聲音就更多了，因為「新版男女主一個不仙，一個沒有俠氣，跟原版差距太大了！」

在路透照中，楊雨潼飾演的趙靈兒乍一看真的很像個丫鬟，妝髮造型都比較小家子氣，而且劇組想要模仿劉亦菲版趙靈兒的感覺，卻模仿不出原來的味道。

何與演李逍遙更不適合，路透中男主的造型看上去倒是挺像店小二的，但不像逍遙哥哥，他沒胡歌身上那股俠氣和機靈的勁兒。

路透照曝光後，網友紛紛直呼「這是李路人和趙丫鬟吧」、「怎麼說呢，敢演也是一種勇氣」、「又是個毀經典之作」、「沒有新的好劇本了嗎？年年都是翻拍！經典的就是經典，沒法超越」、「劇版李逍遙只認胡歌」、「珠玉在前，何必呢」，反應大多負面。

楊雨潼飾演「趙靈兒」。（取材自微博）
楊雨潼飾演「趙靈兒」。（取材自微博）
何與飾演「李逍遙」。（取材自微博）
何與飾演「李逍遙」。（取材自微博）

胡歌 劉亦菲

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