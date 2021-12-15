井柏然票房靈藥 苦情劇「女心理師」靠他翻紅

打球的井柏然就是校草。（取材自微博）

中國新生代人氣小生井柏然素有票房靈藥之稱，主演電影 票房如「捉妖記1、2」均破20億（人民幣，下同，約3.14億美元），2018年再以「後來的我們」奠基實力派地位，個人累積票房超過60億人民幣。6年未演電視劇的他，這次與人氣女星楊紫合作「女心理師 」。

該劇由柯汶利執導，透過講述心理諮商師的專業工作，化解外界對精神疾病錯誤迷思，專業性含量極高，導致該劇收視一開始不被網友接受，直說難懂。不過在劇組與主創團隊耐心誠意的解說下，網友似乎越罵越愛看。

也有劇評更指出，男主角井柏然功不可沒。該劇探討產後憂鬱、自殺、幽閉恐懼等各種心理問題，題材並不討喜，但是井柏然在劇中飾演的電台主播錢開逸，因為自戀又帥氣的屁顛模樣，讓觀眾得以在壓迫的劇情中獲得舒緩。

更有網友分析井柏然在劇中的穿搭再次印證「有顏就是任性」，除了先前曝光的高中制服劇照。32歲的他將制服穿上身也毫不違和，彷彿就是校草化身。又好比該劇開場時，他穿著皮衣騎乘重型機，也是帥氣有型。而他在劇中不時以花襯衫現身，也有網友笑稱，換做他人這樣穿，可能就是巷口的剔牙阿伯。

井柏然雖是東北男兒，但要討女孩子歡心卻是十足大暖男。像是默默發現楊紫的心理陰影卻不說破，反倒準備綠色植物、紓壓抱枕以及有寧神作用的香氣衛生紙，讓女主角在不知不覺中放下戒心，暖到最高點。又好比，假意給女主角遞書本，就順手將對方摟進懷中激吻，讓網友直說「甜到受不了」。有媒體問起井柏然拍這麼多親熱戲，會不會害羞？他大方回應：「我都這把年紀了，不會害羞！男生就主動一些吧！把最好的吻技獻給觀眾！」

「女心理師」在優酷平台上已播出過半了，網絡上對井柏然的呼聲也越來越高，天天引來網友告白，他本人也不改幽默表示：「就是要讓人看到想接吻！」