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薛之謙頒獎典禮開黃腔 笑女星「口含麥克風」

娛樂新聞組／綜合報導
薛之謙在大庭廣眾之下開黃腔，而受害者是劉惜君。（取材自微博）
薛之謙在大庭廣眾之下開黃腔，而受害者是劉惜君。（取材自微博）

以「演員」 、 「你還要我怎樣」等歌曲走紅的中國歌手薛之謙，近日出席2021「TMEA騰訊音樂娛樂盛典」，當晚他榮獲「最具影響力內地男歌手獎」，一上台就展現激動心情，只不過一開口馬上調侃上一個領獎的女歌手劉惜君「含著麥克風說話」，他大開黃腔的行徑，被網友罵翻。

綜合香港01、ETtoday報導，薛之謙近年在感情及個人言行不時引起爭議，還經常對女性口沒遮攔，數度引發網友撻伐。

當晚，劉惜君領完「最具影響力內地女歌手獎」後，薛之謙上台時，看到麥克風上沾有口紅的痕跡，忍不住說道：「哇！這個話筒上有劉惜君的口紅耶，她剛剛是『含著說話』的嗎？」還望向女方所在的位置大笑。

這時主持人華少立即解圍說：「貼著，貼著」，薛之謙依然不識趣，還笑著說：「好啦好啦，不重要。」以為自己很幽默，相當興奮得意。

據報導，對此，網友紛紛指責薛之謙的一番說話令人作嘔，不尊重女藝人之餘，讓對方也很尷尬：「自認為幽默，殊不知一股子猥瑣味」、「這種學不會尊重女性的男明星啥時候滅絕」、「低俗當作好笑」、「聽了好不舒服」、「都沒有在顧慮女生的心情」、「就算沒有黃腔意味，但在頒獎典禮吐槽也太沒風度了吧」、「清朗行動漏網之魚」等。

但也有粉絲辯駁指薛之謙與劉惜君是好朋友，純粹開玩笑罷了，反而抨擊網友「思想低俗才會看什麼事情都齷齪」。

報導指出，其實網友之所以不相信薛之謙是純粹開玩笑，那是因為他早已是人盡皆知的「慣犯」，在廣告、綜藝節目中頻頻發生開黃腔。

劉惜君獲得「最具影響力內地女歌手獎」。（取材自微博）
劉惜君獲得「最具影響力內地女歌手獎」。（取材自微博）

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