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林青霞喝下午茶 笑聲爽朗坐姿霸氣「不像女神」

娛樂新聞組／綜合報導
日前才歡度67歲的林青霞，被網友發現在香港酒店喝下午茶。（取材自微博）
日前才歡度67歲的林青霞，被網友發現在香港酒店喝下午茶。（取材自微博）

現年67歲的金馬影后林青霞，當年憑着亮眼外型及精湛演技走紅，她在1994年嫁給香港富商邢李源後相繼誕下兩女，自此淡出影壇，過著養尊處優的闊太生活，不時相約好友聚會。日前有網民在半島酒店偶遇林青霞，這位粉絲興奮Po照片表示：「半島下午茶遇到林青霞，太興奮啦，我的心現在還在撲通撲通的跳，姐姐的氣質真的不一般，我一回頭一眼就認出來了。」

香港01報導，照片中林青霞身穿橙紅色外套，側身面對好友，一隻手搭在椅背上，坐姿十分霸氣。網民紛紛留言大讚林青霞氣質出眾，魅力不減當年，而遇到她的粉絲還透露林青霞笑得非常地爽朗大聲，完全不顧自己的女神形象，表現親民。

雖然林青霞已經息影多年，但仍不時在社交平台分享日常生活照，她亦有更新個人專欄，以寫作的形式向大家展示她的生活。

此外，一向走親民路線的周潤發（發哥），生活很接地氣，常出入街市和平民食肆等地方，不少粉絲都曾野生捕獲他並成功集郵。近日又有網友偶遇發哥，對方在一間清真餐廳見到他獨個兒在吃牛肉麵。

全黑打扮的發哥表現得十分低調，並未引起任何騷動，他親切地跟周圍的人打招呼，又熱情地推介大家有什麼好吃的，非常友善和可愛。該網友表示她不敢打擾發哥，但能夠見到他已經好開心。她又指發哥真人又高又瘦，看來也精神奕奕。

日前才歡度67歲的林青霞，被網友發現在香港酒店喝下午茶。（取材自微博）
日前才歡度67歲的林青霞，被網友發現在香港酒店喝下午茶。（取材自微博）

香港 周潤發

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