新片入圍國際影展因疫取消 何超儀嘆：好事壞事一起來

何超儀監製主演的史詩式好萊塢電影「Edge of the World」日前在歐美上映。（圖：852 Films提供）

港星何超儀監製主演的史詩式好萊塢電影 「Edge of the World」日前在歐美上映，更在串流平台排行榜中奪得首位，近日電影獲荷蘭「新視野國際電影節」（New Vision International Film Festival）青睞，被提名「最佳電影」。何超儀興奮萬分，但正當她準備接受傳媒訪問公布此喜訊前的一刻，突然收到大會的越洋電郵，宣布因疫情 在歐洲肆虐，荷蘭此影展 被迫取消，讓何超儀無奈地打趣說：「好事壞事一起來。」

何超儀事後在臉書接受好友同時也是香港知名主持人杜如風的專訪時說: 「這真是一則以喜一則以憂，本來很開心這部片不僅有不錯的成績，更有機會入圍影展的『最佳電影』，但可惜的是因為疫情，影展一個一個取消。我與那些獎項總是有緣無份。」

雖然難掩遺憾，但何超儀也期待疫情能夠早日結束，讓這部片有機會跟更多朋友見面，她補充：「上次憑『維多利亞壹號』得到西班牙錫切斯影展的「最佳女主角」，卻因為工作無法親身領獎，這次一提名就被取消，連下場比賽的機會都沒有，希望將來疫情消失，影展會復辦。」

除此之外，「Edge of the World」也入選在明年一月舉行的孟加拉電影節。電影被選為其中一部觀摩影片，更即時在「觀眾最喜歡電影」環節中讓觀眾投票。超儀再次打趣說：「暫時還沒被取消。還有希望！我真的想去孟加拉啊。」

雖然因為疫情而導致影展取消，但對於能獲提名，何超儀不忘再三感謝創作團隊，更特別稱讚男主角強納森萊斯梅爾，更提到第一天開工， 強納森已跟她說希望跟她以廣東話唸對白，片中他一句廣東話「我曾經寫信給你」便是何超儀教她唸的。後來大家熟絡了， 強納森便問何超儀若希望對劇組的亞洲工作人員以廣東話打招呼應怎樣說，何超儀作弄他說：「他Ｘ的快點！」從此強納森每次見到華人團隊，便一臉認真的向對方說「他Ｘ的快點！」，讓整個劇組上下笑聲不斷，工作氣氛也頓時輕鬆許多。「Edge of the World」捷報頻傳，何超儀也非常期待將來有機會能帶著這部片和亞洲的朋友們見面。