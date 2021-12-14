出道30年 47歲周迅霸氣認老「去X的就這樣吧」

周迅出道30年，大方認老。（Getty Images）

今年47歲的周迅 ，17歲出道，到現在已整整30年了，她近日大方談年齡焦慮說，「去你的，就這樣吧。」

綜合媒體報導，周迅集金馬、金像、金雞影后於一身，她近日登上綜藝節目「朗讀者」時大方談到年齡焦慮。她承認自己已經變老，無奈表示自己「只能往前走」。

周迅坦承，她主演的電視劇「如懿傳」2018年播出後引發爭議。她被網友抨擊衰老，一向開朗的她陷入了對年齡的焦慮，甚至開始看自己都不順眼，一度產生要去修臉的念頭。

周迅在節目中表示，一開始其實很難過，周迅指著自己臉頰說：「你真的看見自己，咦，這兒怎麼掉下來，要不要去搞一下」，周迅表示，自己經過焦慮後「然後你慢慢地接受，然後…慢慢的去你的，就這樣吧」，女神率性回應逗樂全場。

因為周迅少女形象鮮明，也讓她到中年轉型時遇到困難，周迅認為，如果自己還想當演員，那她就要認清事實，「我就是老了，我要開始演新角色，沒辦法回到太平公主、李米，我只能往前走」。談到出道30年，周迅回顧自己曾飾演的角色，她也感性說：「他們好像實實在在出現在你的生命裡，但一切又好像沒有發生過」。