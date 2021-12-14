15歲兒一句話被指港獨 袁詠儀急澄清：一家愛國愛港

張智霖和兒子。（取材自微博）

港星袁詠儀與張智霖育有15歲兒張慕童，日前兒子在Instagram限時動態上PO出的圖片與文字，被內地網友質疑是「港獨」，袁詠儀特地發文澄清與說明，並強調「我們一家愛國愛港，支持一個中國，這是毋庸置疑的事實」。

噓！星聞綜合報導，張慕童在IG限動上回答網友問題「Are you in China now？」他回答「No not right now」，不過背景照是香港 海港的圖片，因此被內地網友質疑「他發個香港圖片當背景，說自己現在不在China，好像是港獨」；袁詠儀深夜連忙在微博 發文澄清「關於張慕童在社交平台因為英語用語上，失言造成誤解，我們及時發現並立刻進行糾正，亦對他反覆強調正確嚴謹的用詞，不要再犯同樣的錯誤。」更反省「是我們疏於規範他不嚴謹的表達，這實在是我倆作為父母之過。」

最後袁詠儀也強調「我們一家愛國愛港，支持一個中國，這是毋庸置疑的事實。我們會做我們身為中國人應做的事，不會做的一定不會做。」隨後張智霖也點讚了這條微博貼文。

網友大都支持他們夫婦，有網友指大家太過敏 感，不應將小事無限放大，而張慕童已將有關的IG限動刪除。