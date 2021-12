張智霖、袁詠儀夫婦。 (取材自微博)

港星袁詠儀與張智霖育有15歲兒子張慕童Morton,不過日前兒子在Instagram限時動態上PO出的圖片與文字,被中國網友質疑是「港獨」,袁詠儀特地發文澄清與說明,並強調「我們一家愛國愛港,支持一個中國,這是毋庸置疑的事實」。

袁詠儀15歲兒子Morton在Instagram限時動態上回答網友問題「Are you in China now?」,他回答「No not right now」,不過背景照是香港 海港的圖片,因此被中國網友質疑「他發個香港圖片當背景,說自己現在不在China,好像是港獨」。

袁詠儀15歲兒PO出的圖片與文字,被疑是港獨。 (取材自微博)

13日深夜袁詠儀在微博 發文澄清「關於張慕童在社交平台因為英語用語上,失言造成了誤解,我們及時發現並立刻進行了糾正,亦對他反覆強調了正確嚴謹的用詞,不要再犯同樣的錯誤。」,更反省「是我們疏於規範他不嚴謹的表達,這實在是我倆作為父母之過。」

最後袁詠儀也強調「我們一家愛國愛港,支持一個中國,這是毋庸置疑的事實。我們會做我們身為中國人應做的事,不會做的一定不會做。」隨後張智霖也點讚了這條微博貼文。