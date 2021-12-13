香港老戲骨直播人氣低 辛苦8小時賺不到31美元

李國麟直播間人氣低迷。（視頻截圖）

香港 老戲骨李國麟直播間人氣低迷，辛苦8小時也賺不到200元（人民幣，約31.3美元），消息一出，立刻引起熱議。

網易娛樂引述港媒報導，67歲的李國麟是TVB訓練班出身的，多年來他拍攝過無數經典影視劇，精湛的演技受到不少觀眾好評。

來源：YouTube

他讓人印象最難忘的角色是「天龍八部」裡的鳩摩智。演技細膩的他，將這個復雜的人物演繹得淋漓盡致。這兩年，李國麟跟TVB減少了合作，他將事業重心轉移到內地，除了跑商演，他還嘗試直播帶貨。

最近的一場直播中，李國麟穿著銀色中山裝出鏡，配上打理得當的大背頭，造型很是有型有款。然而，他的直播間人氣並不高，播了足足8個小時，觀看人數徘徊在1000多人。一臉疲憊的他，卻始終硬撐著。

期間，身邊的女助理故意說，李哥，便宜400元，你要賠錢了。李國麟表示，我和老總打過電話了，我和廠家各補貼200元，大家下單吧。只是，網友們對這種的銷售模式已司空見慣，大家並沒有被吸引到。李國麟前後上了10個商品，購買者寥寥無幾。網友們還調侃道：「雙眼都泛紅了，卻半天都沒賣出去。我都睡了一覺，你還在播？」

事實上，除了李國麟，這兩年真的越來越多港星來內地做直播，但想保持高人氣，真的不容易。前TVB當家小生溫兆倫，就曾在直播間吐槽自己人氣越來越低。他表示，當明星真的很悲催，我不像別的明星，有人幫忙錄視頻，所以人氣很高，我的直播間才2000人，明明當初剛做直播有3萬人。