趙麗穎故意秀身材？ 「老漢背心」博眼球

趙麗穎健身視頻，被質疑故意秀身材博眼球。（取材自微博）

34歲中國女星趙麗穎 無論出席活動還是拍攝寫真，都表現低調。日前，一段趙麗穎健身 的視頻被翻出，不僅被指穿衣搭配太顯身材，還被質疑故意秀身材博眼球。

網易娛樂報導，有名娛樂博主日前在網上曬出一段趙麗穎健身的視頻，並配文「趙麗穎健身的視頻，穿老漢背心紮馬尾辮，造型清爽盡顯好身材，美倒是挺美，就是穿衣搭配太顯身材了，有點靠秀身材博眼球的意思了！」這一段視頻只有13秒，但依然引起不少網友的關注，不僅播放量高達100萬，而且評論數超過了1700條。

來源：YouTube

這應該是趙麗穎早期影視劇中的一個健身片段，居然引起這麼多網友的關注和熱議，不得不說，如今的趙麗穎確實挺紅的。

趙麗穎健身視頻，被質疑故意秀身材博眼球。（取材自陸劇吧／視覺中國圖）

視頻中，趙麗穎穿著一件「老漢背心」，扎著馬尾辮，穿衣搭配相當的清爽，整個人看起來格外的幹練，背心的剪裁很顯身材，不僅領口很大，而且袖口也很大，恰到好處地勾勒出了趙麗穎的身材曲線，這也難怪趙麗穎會被指穿衣搭配太顯身材。

有網友留言：「趙麗穎怎麼可能會靠秀身材博眼球，人家是巨星啊」，還有人留言：「靠秀身材博眼球？博主是不是對趙麗穎有誤解」，甚至還有一位網友表示「小編過分解讀了」。