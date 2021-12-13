閻妮洗車照火了 網讚：熟練、接地氣

閻妮一組動作熟練的洗車照片，短短1個小時閱讀量就超過50萬。（取材自微博）

有娛樂博主日前在網上曬出了一組閻妮洗車的照片，並配文「閻妮洗車的照片，穿灰色西裝外套搭配黑色西褲，穿搭時尚 ，造型優雅，手拿抹布洗車，顯得有點格格不入了，不過，洗車的動作挺熟練，平時應該沒少幹這活啊！」這一組閻妮洗車的照片火了，引起了網友們的關注和熱議。

網易娛樂報導，這是閻妮前不久出席活動時拍攝的照片，時隔多日，再次被翻出，關注度和熱議度依然很高，短短1個小時，閱讀量就超過了50萬，網友評論數高達138條。

閻妮一組動作熟練的洗車照片，短短1個小時閱讀量就超過50萬。（取材自微博）

閻妮洗車時穿著一件灰色的打底衫，搭配了灰色的西裝外套和黑色的西裝褲子，腳上穿著黑色的皮鞋，穿衣搭配很精緻，整個造型偏向於商務風格，閻妮的手上拿著兩塊洗車的抹布，瞬間高級感和優雅感都降低了一大半。

其中有一張是閻妮用抹布擦拭車窗玻璃的照片，她一隻手按著引擎蓋上，另一只手拿著抹布擦拭玻璃，不僅洗車的動作很熟練，而且洗車的姿態也挺美，像極了專業的洗車小美。

閻妮洗車的照片火了以後，很快就引起了網友們的關注和熱議，有一位網友留言：「洗車的樣子真接地氣，一點明星的架子都沒有」，還有一位網友表示，「洗個車都這麼美，又一次被閻妮圈粉了」，甚至還有人表示：「一看就是老手」，看得出來，網友們對閻妮洗車的評價還是挺高的。

閻妮在出席活動的時候，願意屈尊嘗試洗車，這一點確實挺有巨星風采的，不過，這一點也並不讓人意外，畢竟，閻妮一直都是一位很接地氣的女明星。