我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

「草原王爺專業戶」涂們食道癌病逝 拍戲從沒帶過劇本

娛樂新聞組／綜合報導
涂們1998年在電影「一代天驕成吉思汗」中挑大樑演出主角。（取材自新京報）
涂們1998年在電影「一代天驕成吉思汗」中挑大樑演出主角。（取材自新京報）

中國演員、金馬獎影帝涂們在北京時間12日凌晨因食道癌病逝，據親友透露，「（他）走的時候很安詳。」過去30年裡，涂們在眾多影視作品中塑造了「王爺」、「可汗」的角色，幾十年的演藝事業都沒逃開「草原」，直到憑電影「老獸」拿到金馬獎。

新京報報導，涂們出生於呼倫貝爾市的海拉爾，6歲時就哭鬧著要學騎馬。涂們大三那年，電影「成吉思汗」到上海戲劇學院選演員，他在片中飾演將軍。從電影「一代天驕成吉思汗」、「止殺令」中的成吉思汗，電視劇「貞觀長歌」中的頡利可汗……畢業後的涂們成了「草原王爺專業戶」。

涂們自己也很苦惱，他也想演點不一樣的角色，「但是誰會找我呢。」

轉折出現在2015年，涂們在電影「告別」飾演癌症病人，把頭髮和眉毛全都剃光了。「起初還有點擔心眉毛會不會以後長不出來了，後來長得更好了。」憑該片，涂們獲得了第九屆FIRST青年電影展最佳演員獎的提名。

而「老獸」的導演周子陽正是因為看了「告別」，才決定讓涂們演「老楊」。涂們說，「『老楊』是個粗人，張口就說髒話，是個『老混蛋』。」

讓周子陽驚訝的是，在拍攝「老獸」的23天，涂們從沒帶過劇本。涂們說，這是他拍戲多年來的一個習慣，「人物的塑造都是在拍攝之前完成的，而不是在拍攝之後，拍攝前這個人物就已經進入我的身體了。」

女星惠英紅對於涂們的死訊表示難以置信：「我很難接受，收到這個消息後手都在抖，心裡也很不舒服，前段時間看到他還覺得挺好的，沒有想到這麼突然。我們一直想再合作一個電影，一起拿獎，結果也沒機會了。」

如今涂們再無機會與她合作，她深感遺憾：「我和他的生日只差一天，實在沒有辦法相信，情願相信老獸只是睡著了。」

涂們2017年以電影「老獸」中自私的父親角色，一舉奪得金馬獎最佳男主角。（取材自...
涂們2017年以電影「老獸」中自私的父親角色，一舉奪得金馬獎最佳男主角。（取材自新京報）
涂們在電影「告別」把頭髮和眉毛全都剃光。（取材自新京報）
涂們在電影「告別」把頭髮和眉毛全都剃光。（取材自新京報）

電影 北京 導演

上一則

漫威防暴雷 連「鷹眼」和「黑寡婦」編劇都被耍

延伸閱讀

閃婚范逸臣？田中千繪罕見羞談男友

閃婚范逸臣？田中千繪罕見羞談男友
中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」
邱澤、許瑋甯假戲真作結婚 「當男人」維基被改紀錄片

邱澤、許瑋甯假戲真作結婚 「當男人」維基被改紀錄片
看電影惹的禍

看電影惹的禍

熱門新聞

劉德華都已經60歲，但凍齡有術。(取材自微博)

劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容

2021-12-05 02:30
邵美琪氣色很好，身材跟從前比沒有太大變化。（取材自微博）

隨發哥跑山 56歲邵美琪、80歲盧海鵬容光煥發

2021-12-06 02:30
很多人不知道，朱茵在1999年曾接演三級片「強姦2：制服的誘惑」。（取材自微博）

玉女變慾女 朱茵吐辛酸：被王晶騙演「三級片」

2021-12-04 02:30
大S透過臉書表示「大S本人沒有開任何抖音帳號」。（取材自微博）

偷開抖音？影片被中國網友罵到刪除…大S本人發聲了

2021-12-08 19:42
香港藝人楊千嬅一家已於今年4月移居上海。（圖／取自新浪微博）

香港藝人遷居潮？楊千嬅、Twins先後移居上海

2021-12-09 14:26
杰伊菲利普斯（Jay Jay Phillips）病逝家中。取材自Instagram

未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡

2021-12-06 06:40

超人氣

更多 >
龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命
明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷
世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管
2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人

2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人
英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？