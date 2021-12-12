張雨綺擁小10歲男友 網封蕭亞軒第二

張雨綺和小十歲的鮮肉演員張墨懷爆出新戀情。（取材自微博）

中國女星張雨綺之前和小8歲的小提琴家李柄熹熱戀，還一起上實境節目「女兒們的戀愛4」，後來因不滿節目用「踩男友、捧她」的剪輯方式，因此選擇退出。風波才結束不到半年，她近日卻被拍到和小10歲的鮮肉演員從婚紗店裡走出來後當街摟抱，疑似新戀情曝光。有網友笑稱，張雨綺是「內地蕭亞軒」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，張雨綺被中國八卦 媒體拍到，和一名年輕男子進出婚紗店，並在門口擁抱，隔天男方更被目擊換了一身裝扮從她家裡走出來。

對方的身分也隨之曝光，據悉該男子是名演員，原名呂永卓，前不久改名為張墨懷，曾出演過網劇「馬卡龍少女」以及電影 「中國機長」。出生於1997年的他，與張雨綺相差10歲，兩人曾在電視劇「誤入浮華」中有合作，張雨綺是女一，男方則是劇中一名配角，外界猜測兩人可能因戲結緣。

張雨綺爆出新戀情後，讓外界相當震驚，畢竟她與李柄熹沒有官宣分手，觀眾都還以為兩人還在一起，此番新戀情爆出自然讓人感到驚訝。

據報導，對此網友們反應兩極 ，有的直呼「什麼時候分的手，我斷網了嗎？」、「記憶還停留在她維護她的小男朋友撕芒果」、「終於和李柄熹分了」、「？無縫銜接？」有的卻很淡定，不少網友還留言：「愛就愛了，吃軟飯就吃了，姐玩得起」，「只要男人換的快，沒有悲傷只有愛」。

也有網友認為張雨綺是「內地版蕭亞軒」，因 如果這次曝光的戀情屬實的話，張墨懷就是張雨綺收穫的第二枚小鮮肉了，就是不知道她與張墨懷的關係能夠維持多久。

回顧張雨綺從出道至今，感情路一直磕磕碰碰，當初和汪小菲 的一段戀情轟轟烈烈，特別是兩段婚姻更是不堪回首，王全安嫖娼被拘留導致離婚，袁巴元與她在家武鬥報警，同樣也是離婚收場。再到張雨綺為了李柄熹與芒果台鬧掰之後又迅速分手開啟新戀情，她的感情生活非常豐富。