我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

張雨綺擁小10歲男友 網封蕭亞軒第二

娛樂新聞組／綜合報導
張雨綺和小十歲的鮮肉演員張墨懷爆出新戀情。（取材自微博）
張雨綺和小十歲的鮮肉演員張墨懷爆出新戀情。（取材自微博）

中國女星張雨綺之前和小8歲的小提琴家李柄熹熱戀，還一起上實境節目「女兒們的戀愛4」，後來因不滿節目用「踩男友、捧她」的剪輯方式，因此選擇退出。風波才結束不到半年，她近日卻被拍到和小10歲的鮮肉演員從婚紗店裡走出來後當街摟抱，疑似新戀情曝光。有網友笑稱，張雨綺是「內地蕭亞軒」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，張雨綺被中國八卦媒體拍到，和一名年輕男子進出婚紗店，並在門口擁抱，隔天男方更被目擊換了一身裝扮從她家裡走出來。

對方的身分也隨之曝光，據悉該男子是名演員，原名呂永卓，前不久改名為張墨懷，曾出演過網劇「馬卡龍少女」以及電影「中國機長」。出生於1997年的他，與張雨綺相差10歲，兩人曾在電視劇「誤入浮華」中有合作，張雨綺是女一，男方則是劇中一名配角，外界猜測兩人可能因戲結緣。

張雨綺爆出新戀情後，讓外界相當震驚，畢竟她與李柄熹沒有官宣分手，觀眾都還以為兩人還在一起，此番新戀情爆出自然讓人感到驚訝。

據報導，對此網友們反應兩極 ，有的直呼「什麼時候分的手，我斷網了嗎？」、「記憶還停留在她維護她的小男朋友撕芒果」、「終於和李柄熹分了」、「？無縫銜接？」有的卻很淡定，不少網友還留言：「愛就愛了，吃軟飯就吃了，姐玩得起」，「只要男人換的快，沒有悲傷只有愛」。

也有網友認為張雨綺是「內地版蕭亞軒」，因 如果這次曝光的戀情屬實的話，張墨懷就是張雨綺收穫的第二枚小鮮肉了，就是不知道她與張墨懷的關係能夠維持多久。

回顧張雨綺從出道至今，感情路一直磕磕碰碰，當初和汪小菲的一段戀情轟轟烈烈，特別是兩段婚姻更是不堪回首，王全安嫖娼被拘留導致離婚，袁巴元與她在家武鬥報警，同樣也是離婚收場。再到張雨綺為了李柄熹與芒果台鬧掰之後又迅速分手開啟新戀情，她的感情生活非常豐富。

張雨綺和張墨懷被拍到當街擁抱。（取材自微博）
張雨綺和張墨懷被拍到當街擁抱。（取材自微博）
張雨綺的感情生活很豐富。（取材自微博）
張雨綺的感情生活很豐富。（取材自微博）

電影 八卦 汪小菲

上一則

MAMA疫情下登場 BTS奪9獎 WANNA ONE直播取消

下一則

閃婚范逸臣？田中千繪罕見羞談男友

延伸閱讀

金卡戴珊鐵了心求法庭還她單身 無視肯伊威斯特喊復合

金卡戴珊鐵了心求法庭還她單身 無視肯伊威斯特喊復合

53歲張敏驚爆秘婚 導演老公小她10歲

53歲張敏驚爆秘婚 導演老公小她10歲
因喜歡婆家結婚 鍾欣潼離婚大哭：捨不得賴弘國爸媽

因喜歡婆家結婚 鍾欣潼離婚大哭：捨不得賴弘國爸媽
阿嬌親吐閃婚賴弘國原因 離婚後最不捨這2人

阿嬌親吐閃婚賴弘國原因 離婚後最不捨這2人

熱門新聞

劉德華都已經60歲，但凍齡有術。(取材自微博)

劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容

2021-12-05 02:30
邵美琪氣色很好，身材跟從前比沒有太大變化。（取材自微博）

隨發哥跑山 56歲邵美琪、80歲盧海鵬容光煥發

2021-12-06 02:30
很多人不知道，朱茵在1999年曾接演三級片「強姦2：制服的誘惑」。（取材自微博）

玉女變慾女 朱茵吐辛酸：被王晶騙演「三級片」

2021-12-04 02:30
大S透過臉書表示「大S本人沒有開任何抖音帳號」。（取材自微博）

偷開抖音？影片被中國網友罵到刪除…大S本人發聲了

2021-12-08 19:42
香港藝人楊千嬅一家已於今年4月移居上海。（圖／取自新浪微博）

香港藝人遷居潮？楊千嬅、Twins先後移居上海

2021-12-09 14:26
杰伊菲利普斯（Jay Jay Phillips）病逝家中。取材自Instagram

未打疫苗確診後堅持「在家休息就好」30歲歌手染疫身亡

2021-12-06 06:40

超人氣

更多 >
龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命
明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷
世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管
2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人

2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人
英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？