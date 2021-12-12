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中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

韋唯生病8年 頭髮變稀疏 瘦成紙片人

娛樂新聞組／綜合報導
韋唯因病消失八年。（取材自貓眼娛樂官方號）
韋唯因病消失八年。（取材自貓眼娛樂官方號）

58歲的中國歌手韋唯近日在社交平台罕見曬出近照，頭髮少到貼頭皮瘦成紙片人，引發網友熱議。

貓眼娛樂官方號報導，韋唯發文感慨，稱自己因為患病消失八年，現在的身體狀況依舊很差，卻也在慢慢恢復。她還透露自己是最近看到了國外歌手席琳迪翁（Celine Dion）的近況，被她面對病魔的堅強所激勵，於是決定好好面對生活，鼓起勇氣回到大眾視線中。

照片中，韋唯穿了一件小背心，看背景應該是在國外旅居。她的頭髮不復以往的濃密，如今少到貼頭皮，身形也很纖瘦，看起來像個紙片人一樣弱不經風，和以往的模樣變化很大。

網友看了韋唯曬出的近照，有人表示特別喜歡她，每一首歌都很經典，期待能在屏幕前再次聽她唱歌。也有人表示雖然多年未見，但是永遠都會支持韋唯，她已經是自己生活不可或缺的一部分。

韋唯因參加CCTV青年歌手大賽獲得二等獎進入演藝圈，她演唱過「亞洲雄風」，「讓世界充滿愛」，「戀尋」等歌曲，曾是中國歌壇大姐大級別的人物，還作為亞洲代表獻唱了亞特蘭大奧運會。

前不久，席琳迪翁被曝身患重病，面臨著癱瘓的風險。韋唯和席琳都是享譽世界的歌手，如今都備受病痛的折磨，兩人的處境十分相似。也許正是因為如此，韋唯才會欣賞席琳的堅強，被她的不屈精神所激勵。

韋唯近日曬出近照，頭髮少到貼頭皮瘦成紙片人，引發熱議。（取材自微博）
韋唯近日曬出近照，頭髮少到貼頭皮瘦成紙片人，引發熱議。（取材自微博）

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