53歲張敏驚爆秘婚 導演老公小她10歲

許久不見的張敏爆出嫁給小10歲導演。（取材自微博）

現年53歲、香港 女星張敏早年憑「賭聖」中「綺夢」一角而大受歡迎，她更成為不少人心目中的女神，不過她在2003年息影，直至2017年宣布復出，當時盛傳她因為離婚、事業受挫才會積極復出，更指她花積蓄包養新歡導演 男友。

日前有一位內地網紅上載了一段以「娛樂圈張敏老公，正宗的，睡在一起的老公。」為題的短片，不但驚爆張敏已婚，更透露老公叫師兄梵，是一位導演。

香港01報導，片中的男士戴著眼鏡，正在與電話中的人視像通話，並不斷催促對方：「老婆快點坐起來，帝師的粉絲說想看一下你。」但電話中的人就表示自己病了，狀態不好，並自稱穿著睡衣不方便出鏡，不過師兄梵就堅持要她出鏡，甚至將鏡頭對準老婆。對此，不少網民都為張敏抱不平：「這種老公真招人膈應」、「這樣的朋友這樣的老公不要也罷」、「太不尊重人了」、「為張敏嘆息」。

張敏在2017年Post出與師兄梵的合照，並寫道：「猴去雞來，敏兒同夫君給大家拜年，祝願所有的親朋安康幸福，吉祥如意，扎西德勒。」據知師兄梵比張敏年輕10歲，是一位製作人、導演，當時有傳媒向她求證是否已離婚，另結新歡，而她就澄清自己從未結過婚。近年張敏不時與師兄梵一起四處旅遊，早前兩人一起參加聚會，同場還有張紀中夫婦，似乎已經承認另一半的地位。