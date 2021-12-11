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謝霆鋒自曝：父親謝賢「喪失生活自理能力」

娛樂新聞組／綜合報導
謝霆鋒爆父親謝賢已失去生活自理能力。(取材自微博)
謝霆鋒爆父親謝賢已失去生活自理能力。(取材自微博)

由容祖兒（Joey）﹑蔡卓妍（阿Sa）同鍾欣潼（阿嬌），首度合作推出的綜藝節目「因為是朋友呀」正熱播中。三姐妹在首集就邀來同公司好友謝霆鋒﹑關智斌做嘉賓，一起大談內心說話。當中謝霆鋒談及爸爸謝賢（四哥）現在的生活狀態，透露他退休後無所事事不適應生活，甚至喪失自理能力。

今年85歲高齡的謝賢，是香港資深藝人，因為在家中八兄弟姊妹中排行第四，人稱「四哥」。他有過兩段婚姻，分別是甄珍及狄波拉，後來他結識一名小他49歲的女友CoCo，不過兩人交往12年後分手。

香港01報導，謝霆鋒在談到藝人大大小小的事都有經理人包辦，久而久之容易令人失去自理的能力。之後，謝霆鋒就以自己的爸爸謝賢為例，直指他就是失去自理能力的可憐榜樣。

謝霆鋒說，「他現在年長了很多，他天天都跟我說『我怎麼辦，我要等死』，最主要是為什麼呢？最主要是因為他不會安排自己的生活，就是以前他過去的六十年都是人家安排，四哥，你今天去拍，你今天去上台… 所以現在到他一個人要真的是過活的時候他不知道怎麼安排自己，他不知道一天起來可以幹嘛，因為他永遠看到的是閃光燈是攝影機。」看到父親的狀態，讓謝霆鋒更珍惜工作對自己作出不同人生的安排。

謝賢被兒子謝霆鋒爆料，稱他已失去生活自理能力。(取材自微博)
謝賢被兒子謝霆鋒爆料，稱他已失去生活自理能力。(取材自微博)

謝霆鋒 香港 退休

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