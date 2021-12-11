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龔俊浪漫額頭吻 喬欣打趣膩到想吐了

娛樂新聞組╱綜合報導
喬欣自「瑯琊榜」後片約不斷。（取材自微博）
喬欣自「瑯琊榜」後片約不斷。（取材自微博）

喬欣、龔俊合作的新劇官方曬出兩人片場拍吻戲的花絮，甜蜜氛圍引起網友熱議。視頻裡，龔俊飾演的「林深」送喬欣飾演的「肖瀟」去上班，兩人在公司門口依依不捨，面對男方的親近女方想逃走，結果龔俊反手一把拉入懷中，送上一個溫柔的額頭吻。兩人眼裡全是愛意，氣氛浪漫曖昧。

網易娛樂報導，拍完這場戲，兩人回到監視器前看效果，喬欣一直激動地不斷搓手，一邊看還一邊吐槽自己「膩死了要吐了」。龔俊肢體語言較少，但臉上全程姨母笑，看來確實也被自己的「撩妹」技巧所甜到。

據悉，龔俊和喬欣是首次合作，這部劇也不單單僅是甜寵劇，還加了一層懸疑的色彩，講述了自媒體人肖瀟和心理諮詢師林深的愛情故事。早前官方曬出的有限花絮裡，兩人每場親密戲甜份直接超標，雨中相擁吻更是把氛圍拉滿，CP感十足。

報導指出，喬欣19歲出演家庭劇「七九河開」而正式進入演藝圈，還曾出演過「瑯琊榜」，但真正讓她真正走進觀眾視野的角色是「歡樂頌」中文藝安靜的「關雎爾」。

龔俊則是因拍攝「刀劍繚亂」出道，演過不少古裝劇，顏值顏值爆表，稱得上是「面如冠玉，目若朗星」，氣質則是溫潤如玉。今年他也嘗試了現代劇「你好，火焰藍」，在劇中飾演一名內斂堅定的消防員，整體表現也比較亮眼。

喬欣、龔俊拍完吻戲一起看效果，兩人笑不停。（取材自微博）
喬欣、龔俊拍完吻戲一起看效果，兩人笑不停。（取材自微博）

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