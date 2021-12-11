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林峯妻被爆穿山寨名牌 迪麗熱巴穿過正版同款

娛樂新聞組╱綜合報導
張馨月(左)被踢爆穿山寨衣，而迪麗熱巴則穿過正版的。（取材自微博）
張馨月(左)被踢爆穿山寨衣，而迪麗熱巴則穿過正版的。（取材自微博）

林峯太太張馨月婚後一直專心照顧家庭，直至上個月她與梁競徽（原名梁烈唯）一起在內地投資開車行，升格當老闆娘。婚後養尊處優的張馨月，不時在社交平台分享日常生活，早前她分享了自己下廚的照片，雖然不少網民都留言大讚她出得廳堂，入得廚房，十分賢淑，但亦有人指她廚房空間太小，又有網民發現張馨月所穿的外套似乎是山寨品。

香港01報導，張馨月身穿的外套與LOEWE 18FW系列的一款外套十分相似，兩者驟眼看幾乎沒有分別，但細心看會發現張馨月所穿的印上「LOVEU」字樣，而正版的就印上品牌名「LOEWE」，據知官方售價是1200歐元（約1358美元），而「LOVEU」款外套在淘寶售價為人民幣188至688（約29.5至108美元）不等。這款外套在推出時大受歡迎，女星迪麗熱巴及宋茜都曾穿過同款。

雖然被網民發現穿山寨品，但亦有人猜測張馨月可能是透過代購途徑購買，被對方瞞騙購入山寨品，本人並不知情。其實林峯一向對老婆寵愛有加，張馨月曾多次曬出自己的名牌包，並大方承認用老公錢。有傳張馨月媽媽曾在內地從事飲食生意，被稱「餐飲女王」，更曾自稱擁有千億身家。

投資 香港 迪麗熱巴

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