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因喜歡婆家結婚 鍾欣潼離婚大哭：捨不得賴弘國爸媽

娛樂新聞組╱綜合報導
「阿嬌」鍾欣潼坦言離婚後最捨不得的是賴弘國的父母。（取材自微博）
「阿嬌」鍾欣潼坦言離婚後最捨不得的是賴弘國的父母。（取材自微博）

香港女團TWINS的阿嬌(鍾欣潼)過去和「醫界王陽明」賴弘國有一段短暫的婚姻，這段婚姻只維持一年多就結束，雙方關係一度很緊繃，日前TWINS合體一起錄製訪談節目，她難得提起往日情，坦言離婚後最捨不得的是賴弘國的父母。

「噓！星聞」報導，阿嬌在節目「魯豫有約一日行」中提到與賴弘國的婚姻，被主持人魯豫問及「所以很多時候，我們真的會因為一個家庭去愛一個人」，她不諱言因為很喜歡對方的家庭而結婚，「我為什麼結婚，因為我很喜歡他的家庭。」她甚至誇賴弘國的家庭氛圍很好，父母教育也很好，是一個很開心的家庭。

離婚至今，阿嬌說目前還沒有新對象，而且也不急著尋覓新戀情；目前像是給自己一段「假期」，只想先享受生活，暫時不想為了愛情生氣、傷心，同時她也和一般女生一樣，談戀愛的話就會想得到大家的祝福，儘管和賴弘國的關係很短暫，但她不後悔。

阿嬌雖說恢復單身後不急著再談戀愛，不過也透露她還是想要小孩的，如果將來有機會希望能有孩子作陪，然而並不強求。如果家庭氛圍像賴弘國家那麼好，她確實很願意生小孩，「但可惜就沒有。」不過她也笑說：「我覺得我基因不差呀。」

阿嬌 教育 香港

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