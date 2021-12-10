汪小菲離婚大S改名「少菲」 張蘭親曝原因

汪小菲離婚後忙著拓店。 （取材自微博）

女星大S （徐熙媛）上個月底宣布與汪小菲 正式離婚，離婚後前婆婆張蘭動作頻頻，先是烏龍爆料兒子被陳建州打外，還透露自己罹肺病「裝潢工人的肺都比我好」被指是在打悲情牌，日前她在直播中談起兒子汪小菲改名的原因。

張蘭在抖音直播間透露：「我兒子出生時不叫汪小菲，他把給他起『汪少菲』沒想到登記時弄錯了」，網友聽完接著問：「為什麼突然把名字改過來呢？」張蘭則笑說：「少菲、少菲，就是讓他『少飛』，以前每周飛一回，結婚後飛了700多次，老母親的心阿，天天跟著祈禱，生怕他出事...」暗指汪小菲離婚改名意味著「重生」，擺脫了一切，讓她安心不少。

而近來汪小菲專注在個人事業上，日前他在微博曝光於成都新店剪綵開店的訊息，照片中汪小菲穿著西裝出席，看起來狀態不錯、相當有精神，似乎已走出離婚陰霾，還讓不少網友驚呼「離婚後果然容光煥發」，甚至還有粉絲幫忙打悲情牌：「儘管脾氣急躁些，但起碼是妥妥的愛國人士」、「真是荒謬，他不家暴 ，努力工作，謙遜有禮，愛家庭愛孩子」反酸大S因為婚姻裡的小細節選擇離婚，但也有網友看不下去反嗆「現在不家暴也算優點了嗎？」「這到底跟愛國有甚麼關係？」