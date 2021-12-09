復出試水溫？大S悄玩抖音自拍 被網友罵到刪帳號

汪小菲離婚後忙著拓店。(取材自微博)

大S （徐熙媛）和汪小菲 結束十年婚姻，她近日被網友發現在抖音默默開了帳號，並上傳了一支自拍影片，她在影片中氣色不錯，並自信說道「沒化妝，但是皮膚怎麼那麼好啊，可是為什麼人人都說我老了呢」，影片最後她搞笑對鏡頭假哭，雖獲得3000多個讚，但網友在留言區卻把她罵翻，她火速刪除影片，帳號也已經撤掉。

網友認為大S此舉是想為在中國復出測水溫，只是網友並不領情，有留言罵「不是說大陸空氣不好嗎，所以還是不要來了，台灣空氣好還是台灣待著吧」、「那麼嫌棄大陸，又何必自輕自賤呢」，但也有人為大S抱不平，指「她只是和一個媽寶男離婚而已，為什麼對一個離婚的45歲女人那麼大的惡意？」認為批評的網友未免反應過度。

另一方面，汪小菲的一舉一動也引人注目。近來他專注在個人事業上，在微博曝光於成都新店剪綵開店的訊息，照片中汪小菲穿著西裝出席，看起來狀態不錯、相當有精神，似乎已走出離婚陰霾。

許多網友稱讚：「離婚後更帥」、「離婚後果然轉運」、「祝汪小菲越來越好」，甚至還有粉絲幫忙打悲情牌：「儘管脾氣急躁些，但起碼是妥妥的愛國人士」、「真是荒謬，他不家暴 ，努力工作，謙遜有禮，愛家庭愛孩子」反酸大S因為婚姻裡的小細節選擇離婚。但也有網友看不下去反嗆「現在不家暴也算優點了嗎？」、「這到底跟愛國有什麼關係？」