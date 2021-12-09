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亂將宋茜當死者 趙麗穎新戲踩「2大地雷」挨轟

娛樂新聞組╱綜合報導
宋茜莫名成了懸疑新劇「誰是兇手」中的死者，讓粉絲大怒。(取材自微博)
宋茜莫名成了懸疑新劇「誰是兇手」中的死者，讓粉絲大怒。(取材自微博)

女星趙麗穎近幾年作品口碑、收視都不錯，坐穩一線女星寶座，不過近日開播的懸疑新劇「誰是兇手」卻被指踩了兩大地雷，一是宣傳海報疑似抄襲日劇「Legal High」，二是劇情中死者的照片竟然是女星宋茜本人的照片，雖然這兩點都是製作方的問題，但她作為女主角不免連帶受影響，已經有不少網友搖頭直呼要棄劇。

趙麗穎與董子健、肖央主演的新劇「誰是兇手」開播時，曾因為宣傳海報與日劇「Legal High」神似而引起討論，面對指控抄襲的輿論聲浪，劇組火速刪除海報並道歉，澄清海報的概念源自「論語」中的「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言」，無意造成同行困擾，但坦言面對紛爭有不可推卸的責任。

沒想到近日劇情畫面又出現問題，在劇中一名受害者的照片中，竟被網友發現盜用宋茜過去參加活動，被拍下的街拍圖，這讓宋茜粉絲難以接受，怒控把一名還活得好好的人當作死者，實在太觸霉頭了，要求製作單位出來說明、道歉。

劇組隨後以致歉聲明向宋茜道歉，稱：「工作人員擅自使用網路照片，且未做好檢查工作，對宋茜女士的形象和聲譽造成了不良影響。相關畫面已在第一時間處理，今日內完成修改替換。」同時劇組也強調會確保後續不再出現相關問題。

而宋茜本人也關注到此事，她親自在該篇聲明底下，以貓咪射出銳利眼神的表情貼圖回應，雖然帶點警告的意味卻也象徵大器接受道歉，不過網友卻依然吐槽劇組沒誠意，「道歉也不標註本人，還要本尊過來給台階下，這個劇絕不看，心疼宋茜！」

日劇 趙麗穎

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