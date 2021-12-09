深情爾康崩壞？周杰被爆是渣男 不吃避孕藥就分手

周杰被前女友踢爆始亂終棄。(取材自微博)

多年前以「還珠格格」深情「爾康」一角走紅的男星周杰，淡出演藝圈後在農產領域發展出一片天，不過51歲的他感情生活是個謎。他日前被拍到摟辣妹開房，還被前女友踢爆自己因為不吃避孕藥遭到拋棄，並怒斥周杰是欺騙感情的小人，引起大批網友熱議。

周杰11月底被媒體拍到深夜現身上海街頭，與一名長髮美女聚餐，神情一派輕鬆，女方則是看起來年紀比他小了許多，擁有纖瘦、姣好的身材，雖然天氣微冷，但仍穿著短裙，露出白皙的大長腿，聚餐結束後他就與女方一起入住一家高檔酒店，兩人在過程中相當親密，女方還緊緊地摟住他的手臂。

沒想到，周杰才剛傳出新戀情，近日就被一名自稱前女友的網友踢爆，他因為女方不吃「緊急避孕藥」就提出分手。貓眼娛樂報導，爆料人表示因為自己不肯吃緊急避孕藥，對方就直接把她推出門外，分手後很快就又找了一個女人，讓她非常憤怒，覺得周杰太自私。

爆料人還說，周杰就是需要20幾歲好掌控的年輕女孩崇拜他，來滿足他內心的匱乏，「我看你在生活中也挺想當皇帝的，鑽了婚姻法的空子。」

周杰雖然因「硬上喇舌林心如 」醜聞被演藝圈封殺多年，但經營農業有成，光是靠種大米就晉升成億萬富翁。不過該女子還爆料稱周杰的經濟狀況出現了問題，已經去抵押貸款 了，嘲諷他「億萬富翁也沒錢了？」

為了證明自己所說的真實性，爆料人曬出了周杰私下的照片。還有兩人的聊天紀錄，周杰曾經約她去酒店。聊天紀錄裡「周杰」給女方發的照片，和周杰在4月份社交平台上發的照片一模一樣。

這則爆料吸引許多網友熱議，紛紛留言「那個對紫薇深情不移的爾康也崩壞了」、「沒想到你是這樣的爾康」、「保持中立，坐等聲明」。