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房祖名「麻」煩還沒完 執導電影上映 「導演變別人」

娛樂新聞組／綜合報導
房祖名執導的電影「北京晚9朝5」，由陳柏霖、郭采潔主演。(取材自微博)
房祖名執導的電影「北京晚9朝5」，由陳柏霖、郭采潔主演。(取材自微博)

港星成龍與林鳳嬌的兒子房祖名，2014年爆出呼麻事件重創形象，被列入「劣跡藝人」遭封殺，導致他首部執導的電影遲遲無法上映。不過近日有網友發現，房祖名導演作品「曾經相愛的我們」偷偷上架，只是海報不見他的名字。

綜合媒體報導，房祖名2018年從演員跨足導演，找來陳柏霖、郭采潔主演，成龍、謝霆鋒、曾志偉等人也加盟客串，2018年初殺青後，就受到許多網友期待。

原本片名是「北京晚9朝5」，預定2020年聖誕節前夕上映，卻因受到新冠肺炎疫情影響，慘遭延期，隔年片名改成「北京愛情圖鑑」訂3月底、4月初上映，又因北京對演藝圈頒布新政策而再度撤檔。

經過8個月，「北京愛情圖鑑」又改名為「曾經相愛的我們」，定12月17日上映，且開設官方微博帳號高調宣傳，只不過海報上已經不見原本執導的房祖名名字，而是將副導演張小磊「升級」成導演，房祖名完全「被消失」。

電影上檔消息曝光後，引發不少網友吐槽「劣跡藝人可以復出？」、「改名就以為認不出來？」、「這是偷梁換柱的概念」，也有網友很期待，「兩位主演都是實力派，會到電影院支持」。

房祖名2014年因吸毒被抓後，成龍的「中國禁毒形象大使」身分一度飽受詬病，每次談及這位功夫巨星，都離不開兒子的污點源頭。

房祖名執導的電影「北京晚9朝5」，由陳柏霖、郭采潔主演。(取材自微博)
房祖名執導的電影「北京晚9朝5」，由陳柏霖、郭采潔主演。(取材自微博)

北京 導演 電影院

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